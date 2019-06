TASR

Taliani rozhodli za 10 minút, podľa trénera však majú čo zlepšiť

Domácich poslala do kolien gólová smršť Talianov medzi 22. a 33. minútou, keď sa postupne presadili Nicolo Barella, Leonardo Bonucci a Lorenzo Insigne.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Atény 9. mája (TASR) - Futbalisti Talianska rozhodli sobotňajší duel J-skupiny kvalifikácie EURO 2020 na pôde Grécka tromi gólmi v rozmedzí desiatich minút úvodného dejstva. Napriek presvedčivému víťazstvu 3:0 však nebol tréner hostí Roberto Mancini s predvedeným výkonom úplne spokojný.

„Dnes sme nepredviedli našu najlepšiu hru. Bolo to citeľné najmä v druhom polčase, keď sme mali pridať viac gólov. Súpera sme však nedokázali dostať pod tlak, čím sme im umožnili vyrážať do protiútokov, z ktorých sme mohli inkasovať. Po ročnej práci sme každopádne ďalej, než som očakával. Zlepšujeme sa od zápasu k zápasu, no napriek tomu máme pred sebou ešte dlhú cestu," povedal 54-ročný Mancini.

Taliani po troch odohraných zápasoch suverénne kraľujú J-skupine s plným bodovým ziskom a skóre 11:0. V utorok 11. júna privítajú v Turíne výber Bosny a Hercegoviny.

„Ak sa nám v utorok podarí zvíťaziť, výrazne sa priblížime k postupu na ME. Nebude to vôbec jednoduché, pretože aj oni potrebujú body. Ak však zopakujeme dnešný výkon, verím, že budeme úspešní."

„Vďaka trénerovi máme víťaznú mentalitu. Má veľa skúseností a jeho prínos je pre nás kľúčový," povedal podľa agentúry DPA strelec tretieho gólu "squadry" Insigne. Grécko, ktoré je so štyrmi bodmi na delenom treťom mieste, si v utorok zmeria sily s Arménskom.