TASR

Banskobystrický maratón vyhral Krajčovič, padol účastnícky rekord

Polmaratón bol v réžii Bratislavčana Gabriela Švajdu, ktorý zvíťazil s takmer minútovým náskokom pred druhým Dubničanom Miroslavom Ilavským.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 9. júna (TASR) – Jediný večerný maratón na Slovensku v Banskej Bystrici vyhral v sobotu domáci pretekár Dušan Krajčovič. Pri neúčasti viacerých špičkových slovenských bežcov na tejto najdlhšej trati triumfoval časom 2 hodiny 46 minút a 28 sekúnd.

Polmaratón bol v réžii Bratislavčana Gabriela Švajdu, ktorý zvíťazil s takmer minútovým náskokom pred druhým Dubničanom Miroslavom Ilavským. Medzi ženami bola na maratónskej trati najlepšia Iveta Furáková, v polmaratóne Barbara Chrenková.

Tohtoročný Banskobystrický maratón pozostával z viacerých disciplín, okrem hlavného maratónu a klasického polmaratónu si mohli bežci všetkých vekových kategórií vychutnať minimaratón v dĺžke 4,2 km, čo je desatina z maratónu. Už tradičným lákadlom bola trojčlenná bežecká štafeta na polmaratóne, v ktorej každý pretekár štafety bežal jeden 7–kilometrový okruh.

Rekordná účasť

Súčasťou ôsmeho ročníka tohto masového podujatia pod Urpínom boli aj kolieskové disciplíny, napríklad majstrovstvá Slovenska v inline polmaratóne, handbike polmaratón, ďalej polmaratón na kolobežke o titul majstra Slovenska plus hobby 7 km na kolieskach rôzneho druhu.

„Veľmi nás teší, že sme zaznamenali takmer 2100 platne registrovaných pretekárov, čo je účastnícky rekord tohto podujatia. Aj v tomto ročníku Banskobystrického maratónu sme zaznamenali dvojciferný nárast. Myslím si, že tento večerný koncept je jedinečný v celej strednej Európe," uviedol pre TASR hlavný organizátor bežeckého podujatia v Banskej Bystrici Peter Fabok.

„Prišli aj kvalitní bežci, napríklad Gabriel Švajda, ktorý vyhral polmaratón. Zavítal k nám aj Ukrajinec Anatolij Malyj, dostali sme sem napríklad českú svetovú kolobežkársku špičku v popoludňajšom preteku kolobežiek, ktoré boli zároveň majstrovstvami Slovenska."

Víťaz s časom nebol príliš spokojný

Víťaz Banskobystrického maratónu Dušan Krajčovič sa zúčastnil všetkých ôsmich ročníkov. V tomto roku zabehol vôbec svoj prvý maratón a hneď s prívlastkom víťazný. V cieli neskrýval nadšenie.

„Prvú polovicu trate som išiel s Petrom Štillom, držali sme sa rovnomerne. Až potom som začal ísť dopredu, podarilo sa mi dobehnúť vedúceho pretekára a napokon ho aj predbehnúť, keďže mal problémy so žalúdkom. V záverečnom kole som mal problémy aj ja, dostal som kŕče do lýtok, na trati boli už aj polamaratónci, takže s občerstvením to bolo ťažšie, absentoval dostatočný servis. Do cieľa som však napokon dobehol a veľmi ma teší toto víťazstvo."

Krajčovič nebol príliš spokojný s časom. „Nedosiahol som môj najlepší čas, ten je zhruba o dve minúty lepší, ale na to, že som špeciálne netrénoval na tento maratón, tak je to dobré. Som rád, že sa beží večer, tým pádom je aj viac pretekárov na trati. Predtým, keď sa podujatie konalo cez deň, bola trať viac kopcovitá, čo mne lepšie vyhovovalo. Predsa len som Banskobystričan, zvyknutý na kopce," dodal víťaz pretekov.