TASR

Dnes o 09:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jurčo opäť vyhral Calderov pohár, tentokrát s Charlotte

Na snímke Tomáš Jurčo. — Foto: TASR Martin Baumann

Chicago 9. júna (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo získal so spoluhráčmi z tímu Charlotte Checkers prestížny Calderov pohár. Checkers ovládli finálovú sériu play off zámorskej AHL s Chicagom Wolves 4:1 na zápasy. Triumf spečatili v piatom súboji v noci na nedeľu víťazstvom 5:3 na ľade súpera. Jurčo sa stal prvým Slovákom, ktorý vybojoval Calderov pohár počas svojej kariéry dvakrát, z majstrovského titulu v AHL sa tešil aj v roku 2013 v drese Grand Rapids Griffins.

Checkers, ktorí sú farmou klubu NHL Carolina Hurricanes, dominovali v nižšej zámorskej súťaži prakticky celú sezónu. So ziskom 110 bodov suverénne vyhrali základnú časť a v play off na ceste za titulom prehrali v štyroch sériách dokopy iba štyri zápasy (triumfovali v 15-tich).

Vo finálovej sérii s Chicagom zaváhali len v prvom, potom zvíťazili v štyroch dueloch za sebou. V tom piatom im dvomi gólmi pomohol k triumfu Andrew Poturalski, ktorý sa napokon stal s 23 bodmi (12+11) v 18 stretnutiach najproduktívnejším hráčom celej play off. Prevzal si aj Trofej Jacka A. Butterfielda pre najužitočnejšieho hokejistu vyraďovačky.

Jurčo po vlaňajšej operácii platničky naskočil do sezóny až v januári. Začal ju v tíme AHL Springfield Thunderbirds, odkiaľ ho 25. februára vymenili do Charlotte. Po trejde sa okamžite zaradil medzi kľúčové opory tímu a lídrov ofenzívy. Vo finálovej sérii nazbieral štyri body (1+3). V záverečnom zápase sezóny nebodoval, na bránku súpera vyslal jednu strelu a pripísal si mínusový bod.

Tretí v produktivite play off

Dvadsaťšesťročný krídelník celkovo obsadil v ligovej produktivite s 18 bodmi (7+11) v 18 dueloch tretiu priečku. Rovnaký počet bodov, ale viac nastrieľaných gólov mal jeho spoluhráč Morgan Geekie (8+10). Checkers získali Calder Cup prvýkrát v klubovej histórii.

„Veľmi sme po ňom túžili," povedal tréner šampióna Mike Vellucci. „Chalani nechceli hrať žiadny ďalší zápas, chceli rozhodnúť už v tom piatom a mať tak po sezóne. Bol som trochu nervózny, pretože sme chceli až príliš, ale dokázali sme k tomu pristúpiť zodpovedne, hrali sme si svoju hru. Chalani podali úžasný výkon," uviedol pre klubový web kouč Charlotte, na ktorého nadviazal MVP play off Poturalski.

„Cítim sa momentálne neuveriteľne. Bola to drsná jazda, každý má na tele nejaké modriny, boľačky. O tom je ale hokej v play off, treba to prebojovať. Získať prvý majstrovský titul v histórii Checkers, spraviť to pre mesto a majiteľa klubu Michaela Kahna je niečo skvelé. Skutočne sme si to zaslúžili. Na tieto chvíle budeme spomínať do konca života."