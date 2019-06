TASR

Pred 85 rokmi sa na plátne prvýkrát objavil Káčer Donald

Príjemne hudobne ladený skeč prekvapil skvelou, na tú dobu perfektnou animáciou, porovnateľnou s najnovšími kúskami ako Tom a Jerry.

Na snímke Káčer Donald a Daisy. — Foto: Youtube

Bratislava 8. júna (TASR) – Pred 85 rokmi uviedli v amerických kinách úsmevnú animovanú rozprávku s názvom The Wise Little Hen (Malá múdra sliepka) v réžii Wilfreda Jacksona s hudbou skladateľa Leigha Harlinea. V roztomilej snímke sa historicky prvý raz na striebornom plátne objavila 9. júna 1934 kreslená postavička káčera Donalda.

Mravoučná rozprávka o múdrej sliepke, ktorá márne prosila káčera Donalda a prasiatko Petra, aby jej pomohli s pestovaním kukurice pochádzala zo série Walta Disneyho Silly Symphony.

Lenivci Peter a Donald

Vo filme vystupovali aj lenivci - prasiatko Peter a káčer Donald, ktorí sa neustále vyhovárali, že nemôžu pracovať, pretože ich bolí bruško. Usilovná sliepka napokon kukuricu zasadila so svojimi kuriatkami. Spoločne pozbierali úrodu a po dobre vykonanej práci usporiadali hostinu, na ktorej sa s chuťou pustili do kukuricových dobrôt.

Vtedy sa objavila na scéne dvojica simulantov, ktorí pri pohľade na dobroty razom vyzdraveli. Múdra sliepka im však pripravila nemilé prekvapenie. Darovala im, len zakrytý prázdny košík, v ktorom si darebáci našli namiesto dobrôt iba sirup na žalúdočnú nevoľnosť.

Deti námet filmu ocenili a v kinách sa na vtipných scénkach zabávali. Dej okorenil aj nezabudnuteľný hlas káčera - úžasnej neurotickej postavičky, ktorú nadaboval Clarence Nash. Herec nehovoril príliš zrozumiteľnou angličtinou, keď daboval iné jazyky (francúzsky, španielsky, japonsky, nemecky, čínsky, portugalsky), dostal napísaný text foneticky a dokázal doslova "odkvákať".

Kolekcia od chýrneho návrhára

Od uvedenia filmu vystupuje káčer Donald v mnohých obľúbených disneyovkách. Modrooký nespratník so žltými nohami oblečený v námorníckej košeli so štyrmi gombíkmi sa stal popri myšiakovi Mickeym jednou z najobľúbenejších rozprávkových postavičiek v tvorbe Walta Disneyho. O nejaký čas k nemu pribudla partnerka Daisy a potom trojica nezbedných synovcov - Huey, Dewey a Louie.

Počas druhej svetovej vojny si káčer Donald zahral aj v propagandistickom filme Der Fuehrer's Face. V ňom sa nešťastný káčer Donald nachádza v totalitnom režime, pracuje do úmoru v továrni na patróny a gniavi ho nacistická ideológia. Je to však len zlý sen, z ktorého sa káčer prebudí v zlatej americkej demokracii so Sochou slobody za oknom. Film získal v roku 1942 Oscara.

Káčer Donald, ktorý sa už dlhé desaťročia obliekal veľmi konzervatívne a stále rovnako, do námorníckej rovnošaty, dostal v roku 1994 novú kolekciu od chýrneho návrhára.

Taliansky módny návrhár Giorgio Armani, tak ako mnohí iní vyrastal s kreslenými postavičkami Walta Disneyho. Uviedol, že Mickey Mousa mal síce rád, ale na jeho vkus to bol príliš kladný hrdina a preto ku káčerovi Donaldovi s imidžom chuligána prechováva väčšie sympatie.

Hviezda na chodníku slávy

Káčer Donald, Myšiak Micky a ďalšie známe postavičky z tvorivej dielne Walta Disneya sa ocitli v roku 2004 aj na listových zásielkach v USA. Americká pošta vydala prvýkrát sériu známok s podobizňami obľúbených kamarátov z animovaného sveta.

Káčer Donald má od augusta 2004 svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Americké médiá pri tejto príležitosti priniesli viacero hypotéz o jeho vzniku. Podľa jednej z nich to bolo v piatok 13., vonku lialo ako z krhly a Walt Disney sedel pri stole, pohrúžený v myšlienkach, akú novú postavičku by mal nakresliť.

Zrazu búrka rozrazila okno a na jeho stole pristál mokrý káčer. Porozhliadol sa okolo seba a spýtal sa: "Zháňali ste ma?" Takto sa vraj káčer Donald dostal k svojmu prvému zamestnaniu. Knižne sa objavil v roku 1931, ale na filmovom plátne až v júni 1934.