J. C. Juncker: Chorvátsko je pripravené na prijatie eura

Juncker zároveň promoval vstup Chorvátska do schengenského priestoru. Ten chce ostatným krajinám Európskej únie (EÚ) navrhnúť ešte pred skončením svojho funkčného obdobia (31. 10.).

Záhreb/Brusel 7. júna (TASR) - Chorvátsko je podľa šéfa Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera na najlepšej ceste k prijatiu eura a k vstupu do Schengenu. Vzhľadom na vysoký rast ekonomiky a rýchlo sa znižujúce zadlženie je Chorvátsko "dobre pripravené" na vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, povedal to Juncker v piatok v Záhrebe.

EK ešte približne pred rokom prišla k záveru, že žiaden z potenciálnych kandidátov na vstup do eurozóny neplní potrebné kritériá ani nemôže vstúpiť do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, ktorý je označovaný za čakáreň na euro. Kurz meny krajiny, ktorá sa v ňom nachádza, môže voči euru kolísať len v úzko obmedzenom pásme.

Podľa pravidiel EÚ by mali všetky členské štáty s výnimkou Británie a Dánska postupne prijať spoločnú európsku menu, keď splnia kritériá. Medzi potenciálnych kandidátov patrí okrem Chorvátska aj Bulharsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Česko a Maďarsko. Po nedávnej dlhovej kríze v eurozóne sa však krajiny neponáhľajú s prijatím eura.