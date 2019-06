TASR

Dnes o 16:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fico opäť na verejnosti. Do volieb bude naďalej predsedom Smeru

Na personálne zemetrasenie v Smere-SD Fico nevidí dôvod.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico počas brífingu. — Foto: Tablet.TV

Bratislava 7. júna (TASR) – Predseda Smeru-SD Robert Fico chce do volieb v roku 2020 naďalej viesť stranu. V Smere-SD spúšťa v súvislosti so situáciou vnútrostranícku diskusiu. Oznámil to v piatok na brífingu v Bratislave. Na personálne zemetrasenie v Smere-SD nevidí dôvod. Fico tiež nekomentoval informácie o mimoriadnom sneme Smeru-SD, ani o tom, že by premiér Peter Pellegrini mohol kandidovať za predsedu strany.

„Moja ambícia je veľmi jasná. Chcem stranu Smer-SD dotiahnuť do parlamentných volieb v roku 2020 v pozícii predsedu strany," uviedol. Svoju úlohu vidí v zachovaní jej stability. „Urobím všetko preto, aby tento subjekt bol naďalej najstabilnejším na slovenskej politickej scéne," komentoval Fico.

Oznámil, že spúšťa vnútrostranícku diskusiu. „Sám si chcem vypočuť názory okresných štruktúr. Budeme o tom hovoriť," zdôraznil s tým, že nechce komentovať čokoľvek, čo bolo povedané za posledné dva týždne v médiách zo strany jeho kolegov.

„Chcem nájsť riešenie, ktoré bude najlepšie pre Smer. Myslím si, že najlepšie bude, keď prestanú niektorí ľudia komentovať veci verejne bez toho, aby prišli, zaklopali na dvere a povedali, že sa to dá urobiť aj vnútrostranícky," komentoval.

Zdôraznil, že „vo vnútri" hovoria o tom, čo urobiť, aby sa „vynikajúce výsledky" Slovenska pretavili do dobrého výsledku strany. Nestačí podľa neho hovoriť iba o sociálnych projektoch, ale treba prinášať aj emócie, príbehy a „silnejšie vymedzenie sa voči politickým protivníkom". Fico zároveň skritizoval niektorých bývalých europoslancov Smeru-SD.

R. Fico odmietol cestu za lekármi do Izraela

Predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico odmietol, že by bol v ostatných dňoch v Izraeli. Rovnako odmietol, že by sa zveril do lekárskej starostlivosti. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.

„Žiaden Izrael, žiadni doktori. Chodil som veľa po Slovensku a okrem toho som bol v Mostare na otvorení veľkej výstavy obrazov,“ povedal Fico.

Dodal, že tam bol aj za prítomnosti ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) a čuduje sa, že si to nikto nevšimol, keďže tam bolo podľa neho 'milión novinárov'.

Predseda Smeru-SD a bývalý premiér Fico sa mal nachádzať v Izraeli, kde sa zveril do rúk tamojším najlepším kardiológom. Informáciu priniesol denník Pravda, ktorý sa odvolával na dva vplyvné zdroje zo Slovenska a Izraela.