Pezinské viechy budú milovníkom vína sprístupnené opäť až do októbra

Každý týždeň od stredy do soboty bude aspoň jedno vinárstvo ponúkať svoje produkty v autentickom prostredí.

Bratislava 7. júna (TASR) - Milovníci vína môžu až do októbra zažiť čaro viech vo vinárstvach v Pezinku. Každý týždeň od stredy do soboty bude aspoň jedno vinárstvo ponúkať svoje produkty v autentickom prostredí. Informuje o tom na svojom webe mesto Pezinok.

Vinári predstavia záujemcom svoje vína vždy od 17.00 do 21.00 h. V septembri a októbri do 20.00 h. Podrobný rozpis otvorených viech nájdu ľudia aj na webe mesta Pezinok alebo Malokarpatského múzea v Pezinku, ktoré je organizátorom podujatia. To chce skĺbiť históriu, vinohradníctvo, vinárstvo a cestovný ruch.

Malokarpatské múzeum v Pezinku spolu so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov sa pred šiestimi rokmi rozhodlo oživiť tradíciu viech. Výčap vína pod viechou bol v Uhorsku kráľovským právom. Keďže mestá potrebovali naplniť pokladnicu predajom vlastného vína, vinohradníci dostali možnosť obchodovať len v stanovenom termíne, väčšinou od Michala do Juraja.

„Viecha bola povolená v priestoroch, ktoré patrili vinárovi a víno si zákazník mohol vypiť na mieste, či vziať so sebou. Vinár mohol vo svojom podniku čapovať vzácny mok počas dvoch týždňov, maximálne ale päťkrát v roku. Výčap bol väčšinou povolený do 22. h," píšu na webe mesta.

Dom vinára bol označený vencom z viničných listov, zväzkov čečiny a stúh. Tak okoloidúci návštevníci vedeli, že sa môžu zastaviť na víno, vodu a vo výnimočných prípadoch i hrianku a pečenú hus. „Vďaka výčapu vína pod viechou mohli menší vinohradníci predať až tretinu svojej celoročnej produkcie, preto zohrávala veľký význam, ktorý bol prerušený v roku 1948 nástupom totalitného režimu," priblížili organizátori podujatia. O histórii vinohradníctva a vinárstva sa môže verejnosť dozvedieť viac aj v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.