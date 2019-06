Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Magda učí seniorov ovládať smartfóny: Najdôležitejšia je trpezlivosť a dodržiavanie niekoľkých pravidiel

Lektorka a koordinátorka medzinárodného projektu sa venuje výučbe seniorov v oblasti smartfónov.

BRATISLAVA 9. júna - Magda Švecová bola lektorkou a koordinátorkou medzinárodného projektu LoGaSET. Počas pôsobenia v projekte skúmala, aký je vhodný spôsob výučby seniorov v oblasti smartfónov. V súčasnosti pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Seniorov rozdelili do dvoch skupín

Seniori boli rozdelení do dvoch skupín. „Jedni sa učili klasickým spôsobom v učebni, pričom dostali výklad a následne si skúšali jednotlivé aplikácie. Druhá skupina sa učila formou geolokačných hier, pričom dostali scenár, ktorý mali splniť a prostredníctvom toho sa učili pracovať s aplikáciou,“ prezradila Magda s tým, že na základe výsledkov je ideálnym spôsobom kombinovaná výučba.

Seniori svojimi otázkami a zvedavosťou neraz prekvapili aj samotných lektorov. „Do kurzu sme napríklad nezahrnuli nakupovanie cez Internet. Seniorov to veľmi lákalo a chceli sa naučiť nakupovať aj cez smartfón,“ doplnila.

Foto: Archív Magda Švecová/Foto: Magdaléna Tomalová

Stretli sa aj s problémami

Stretli sa však aj s istými bariérami. „Niektorí seniori majú už zhoršený zrak alebo bariérou môže byť aj nedostatok jemnej motoriky. V tom prípade sa im ťažšie pracuje s dotykovou obrazovkou,“ uviedla.

Ak chcete aj vy naučiť svojich rodičov či starých rodičov pracovať so smartfónmi, mali by ste sa držať istých pravidiel. „Najprv by sme im mali vysvetliť, akým spôsobom funguje systém smartfónu, aby si zaužívali tento jazyk. Prínosom môže byť aj dotykové pero, ale najdôležitejšia je trpezlivosť a pomalé vysvetľovanie,“ dodala.

Celý rozhovor s Magdou Švecovou si môžete pozrieť vo videu.