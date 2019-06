Kristián Plaštiak

Dnes o 13:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Americké médiá chvália Zdena Cháru: Slovenský bojovník si vyslúžil nekončiace ovácie a obdiv fanúšikov

V noci sa v zámorí odohralo ďalšie stretnutie finálovej série Národnej hokejovej ligy.

Kapitán Bostonu Zdeno Chára sa rozcvičuje s krytom na tvári pred piatym zápasom finále play off NHL Boston Bruins - St. Louis Blues v Bostone 6. júna 2019. — Foto: TASR/AP

BOSTON 7. júna - Nočné stretnutie medzi hokejistami Bostonu Bruins a St. Louis Blues skončilo nepriaznivým výsledkom pre Medvede. V napätom dueli, keď prvý gól padol až na začiatku druhej tretiny, však neočakávane nastúpil aj slovenský hokejový obranca Zdeno Chára. Kapitán Bostonu nedohral predošlý 4. zápas finálovej série, po tom, čo ho do čeľuste zasiahol puk.

Zranenie čeľuste Chárovi zariadilo niekoľko stretnutí s tímovými lekármi, ktorí 42-ročnému obrancovi povedali, že môže nastúpiť, no iba na vlastné nebezpečenstvo. Náš Zdeno ukázal, akým je bojovníkom a do zápasu skutočne nastúpil. Ani on však nepomohol odvrátiť prehru domácich hokejistov a spoločne podľahli sile hostí v pomere 1:2 (54. DeBrusk - 21. O'Reilly, 51. Perron).

Vo videu nižšie môžete vidieť ovácie divákov, ktorých prekvapilo nastúpenie skúseného obrancu do zápasu.

Chárovo odhodlanie a bojovnosť si cení aj samotný tréner Bostonu. „Doktori mu dali zelenú, rozhodnutie bolo na ňom. Ak by mu ju nedali, Zdenovi by na tom nezáležalo,“ chválil svojho zverenca hlavný kouč Bruce Cassidy. O všetkom informuje portál AOL. Citovali aj vyjadrenie slovenského obrancu, ktorý počas zápasu nemohol ani otvoriť ústa, nieto ešte hovoriť.

Chára dokazuje, že ani v 42-och rokoch nepatrí „do starého železa“ Foto: Wikimedia CC

„V tejto fáze play-off sú zranení všetci, to sú výzvy, ktoré musíte prekonať, aby ste hrali. Nie som odlišný od ostatných hráčov v tíme,“ skromne opísal svoje nastúpenie Chára.

O víťazovi sa rozhodne v pondelok

Ďalší zápas je naplánovaný na 10.6. (02:00) a zároveň môže ísť aj o posledný celej série. Tím St. Louis Blues má na svojom konte tri výhry, zatiaľ čo Boston dve. Víťaz Stanleyho pohára musí zdolať svojho súpera v štyroch zápasoch.