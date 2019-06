Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď malého chlapca skoro zrazilo auto, dve 10-ročné deti namaľovali na cestu 3D priechod, aby sa to nezopakovalo

3D priechod by mal slúžiť ako prevencia pred nehodami.

3D priechod pre chodcov — Foto: YouTube

MASSACHUSETTS, 8. jún - Len desaťroční študenti zo základnej školy v americkom štáte Massachusetts prišli s kreatívnym nápadom. Navrhli originálny 3D priechod, aby znížili počet nehôd v tejto oblasti. Ako informoval portál CBS News, Eric a Isa, dvaja najlepší priatelia, sa snažili nájsť riešenie, ktoré by vodičom zabránilo jazdiť rýchlo.

Nebol to ale ich jediný dôvod. Ericovho brata totiž na priechode skoro zrazilo auto. Aj táto skutočnosť bola impulzom pre vytvorenie špeciálneho priechodu pre chodcov. „Všimli sme si, že vodiči často prechádzajú bez zastavenia na značke STOP a nedávajú si pozor ani pred priechodmi. Pri 3D priechode ich donútime nielen spomaliť, ale aj zastaviť. Je to totiž optický klam," povedal Eric.

Ilúzia vytvorená priamo na ceste, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako objekt

Študentov podporili nielen v škole, ale aj mestskí činitelia, zainteresovaní totiž boli aj starosta a policajti. Uskutočnenie projektu trvalo približne rok. „Knihy nenaučia ľudí ako reagovať na ceste. Dúfam, že tento výtvor prijme ľudí k tomu, aby sa viac sústredili a dávali pozor," povedala starostka Stephanie Burke. S pomocou tamojšieho umelca Nate Swaina tak namaľovali a dokončili 3D priechod, ktorý nepochybne púta pozornosť nielen vodičov, ale aj okoloidúcich.

3D priechod pre chodcov máme aj na Slovensku

Prvý trojrozmerný priechod pre chodcov u nás namaľovali architekti v Čadci. Takzvaná „zebra", ktorá vyzerá, akoby plávala vo vzduchu, vytvára dojem, že na ceste je prekážka. To vodičov núti spomaliť a dať si veľký pozor. „Je to len jednoduchá geometria, v podstate ten princíp nie je ničím zložitý," vysvetlil pre TV JOJ architekt Matej Babuliak. Novinku si pochvaľujú aj vodiči. Podľa jedného z nich „priechod vyzerá dobre, je to zaujímavé, nápad je to dobrý a bude to určite lepšie ako retardér."