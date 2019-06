Švédi radšej cestujú vlakom ako lietadlom. Nechcú zbytočne ničiť životné prostredie

Kristián Plaštiak

Situácia dopravy vo Švédsku je zaujímavá.

— Foto: Wikimedia CC

ŠTOKHOLM 7. júna - Podľa prieskumu, ktorý uverejnila švédska spoločnosť zaoberajúca sa názormi a sociálnym výskumom Sifo, je jasné, že viac ľudí preferuje cestovanie vlakom ako lietadlom. Môže za to skutočnosť, že letecká doprava patrí k veľkým znečisťovateľom ovzdušia. Hrozby klimatických zmien a krízy ľudí desia, preto chcú eliminovať akékoľvek nepotrebné a zbytočné plytvanie zdrojov.

Cesta vlakom v Škandinávii

Marcový prieskum odhalil, že 37 % opýtaných respondentov volí vlak pred lietadlom. To je v porovnaní s 26 % z jesene minulého roka a 20 % zo začiatku 2018 zlepšenie. Určitý podiel, hoci nepriamej zásluhy na tom má aj mladá aktivistka Greta Thunbergová, o ktorej sme vás informovali už niekoľko ráz. Dievča s Aspergovým syndrómom dokazuje, že autorít sa nebojí a bojuje proti nečinnosti politikov. Výpočty ukazujú, že jeden let zo Štokholmu do Göteborgu vyprodukuje množstvo oxidu uhličitého, ktoré je porovnateľné so 40-tisícami cestami vlakom.

Göteborg je od Štokholmu vzdialený približne 450 kilometrov Foto: Google Maps

Podobne na tom boli aj automobily. „Počas jarného a jesenného prieskumu 27 % ľudí uviedlo, že uprednostnili vlak pred autom,“ uviedol pre švédsky portál Mynewsdesk Tobbe Lundell, tlačový redaktor Švédskych železníc. „V roku 2017 ich bolo 20 %.“ Vo švédskej spoločnosti sa čoraz častejšie používa slovné spojenie „letová hanba“ (švéd. flygskam), čo hovorí o zahanbení ľudí, ktorí zvolia leteckú dopravu. Pre zviditeľnenie aktuálneho problému sa na sociálnych sietiach objavujú označenia #jagstannarpåmarken, čo by sa dalo preložiť ako „zostaňme na zemi“. O situácii informuje švédsky portál zameraný na cestovanie Vagabond.