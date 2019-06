TASR

Dnes o 09:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trénerom hokejistov SR do 20 rokov sa stal Róbert Petrovický

Petrovický vystriedal na poste trénera Ernesta Bokroša, ktorý viedol slovenskú juniorskú reprezentáciu a projekt HK Orange 20 od začiatku sezóny 2011/12, keď na tomto poste nahradil Štefana Mikeša.

Na archívnej snímke zľava Martin Fehérváry, Matúš Sukeľ, Dávid Bondra, Róbert Lantoši a asistent trénera Róbert Petrovický. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov bude trénovať Róbert Petrovický. Jeho asistentmi budú Martin Štrbák a Viliam Čacho. V piatok o tom na tlačovej besede v Bratislave informoval generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan.

Petrovický vystriedal na poste trénera "dvadsiatky" Ernesta Bokroša, ktorý viedol slovenskú juniorskú reprezentáciu a projekt HK Orange 20 od začiatku sezóny 2011/12, keď na tomto poste nahradil Štefana Mikeša. Bokrošov najväčší úspech bol zisk bronzu z juniorského svetového šampionátu v sezóne 2014/15. Počas svojej reprezentačnej kariéry pôsobil aj ako konzultant pri reprezentácii do 18 rokov.

"Je to pre mňa veľká zodpovednosť. Ale všetci sme na jednej lodi a je na nás, aby sme to posunuli ďalej. Je to pre mňa veľká pocta. Pôsobil som síce doteraz ako asistent, ale pre každého trénera príde zlom, keď sa musí posunúť ďalej," povedal Petrovický.

Bokrošove meno sa negatívne skloňovalo po uplynulých MS. Päťdesiatročný tréner reagoval na väčšinu obvinení, ktoré proti nemu a manažérovi hokejovej dvadsiatky Romanovi Ulehlovi vzniesli dvaja mladí reprezentanti Martin Pospíšil a Miloš Fafrák. Veľký ohlas medzi fanúšikmi a verejnosťou vyvolal najmä status 19-ročného útočníka Pospíšila na facebooku. V ňom opisoval atmosféru počas svetového šampionátu. V tíme vraj bola zlá nálada, tréneri sa údajne medzi sebou hádali. Bokroš všetko dementoval na tlačovej konferencii po návrate z MS a povedal, že sa bude brániť súdnou cestou. Na svetlo sveta totiž vyšli aj konkrétne obvinenia z úplatkárstva, jedno z nich prezentoval hráč Martin Jakúbek. "S pánom Bokrošom som ešte nemal čas komunikovať. Musíme sa o hráčoch čo najviac informovať. Môj asistent Viliam Čacho má skúsenosti, veľa ich pozná. Budeme veľa komunikovať a aj mojou snahou bude čo najskôr spoznať hráčov," dodal Petrovický.