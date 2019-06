Lenka Miškolciová

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Ufológ: Kruhy v obilí už na Slovensku nie sú, lebo mimozemšťania pochopili, že si z toho robíme srandu

Rozhovor otvára viacero „nebezpečných“ teórií.

BRATISLAVA 8. júna - Do kín v súčasnosti prichádza pokračovanie kultového filmu Muži v čiernom, a tak sa dá očakávať, že tematika UFO opäť ožije. Pri tejto príležitosti do Dobrých novín zavítal ufológ Miroslav Karlík, ktorý nám povedal viac o pozorovaniach neidentifikovateľných lietajúcich objektov, a to aj na našom území.

Vo videu sa dozviete: čo ľudia najčastejšie nahlasujú,

koľko pozorovaní bolo nahlásených na Slovensku,

z akého roku pochádza prvé pozorovanie na Slovensku,

kde sa UFO na Slovensku vyskytuje najčastejšie,

či existujú Muži v čiernom,

o mystických kruhoch na poliach pri Hlohovci,

aké je najznámejšie pozorovanie, ba dokonca kontakt s mimozemšťanmi.

Miroslav Karlík je zakladateľom UFO klubu Trnava a popredným členom združenia ufológov, ktorého vznik v porevolučných rokoch sám podnietil. Jeho členovia navštevujú rôzne lokality na Slovensku, kde sa zaoberajú pozorovaniami neidentifikovateľných lietajúcich objektov. Navštívili okrem iného presne dvadsaťpäť miest, kde sa objavili mystické kruhy v obilí, ktoré mali možnosť analyzovať. Podľa Karlíkových slov tiež slúžia ako psychická podpora ľudí, ktorí sa stali svedkami nadpozemských javov. Podľa ufológa týchto ľudí nie je málo. „Vysvetlíme im, že to, čo zažili, zažívajú ľudia po celom svete. Všetko je to v poriadku,“ opisuje ufológ Miroslav Karlík v rozhovore pre Dobré noviny. „Niektorí to však nezvládnu a končia v liečebniach,“ hovorí ufológ.

Kruhy v obilí už na Slovensku nie sú, lebo mimozemšťania vedia, že si z nich uťahujeme

Do roku 2009 evidovali pozorovania UFO iba v klube (bolo ich približne 400) a po roku 2009, kedy sa tieto predmety záujmu začali objavovať aj na internete (prevažne vďaka sociálnym sietiam), ich bolo omnoho viac. „Ročne zaznamenáme minimálne desať hlásení o pozorovaní UFO. Dá sa však predpokladať, že sedemdesiat percent z nich sú iba omyly alebo vysvetliteľné astronomické javy.“ Prvou zásadou nahlásenia pozorovania neidentifikovateľného lietajúceho objektu je čakanie. Ak je totiž pozorovanie pravdivé, zavolá druhý svedok.

Je možné, že mimozemšťania majú na Slovensku základňu. Tá by sa mala nachádzať v okolí Jaslovských Bohuníc. Foto: Pixabay

Nevýhodou po roku 2009 podľa Karlíka však je, že mimozemšťania už akosi vedia, že si z možnosti mimozemského života Slováci uťahujú a práve preto bol zaznamenaný menší počet objavených kruhov na poliach s obilím. Aspoň tak to tvrdí ufológ: „Kruhy v obilí sa na Slovensku, v okolí Hlohovca, objavovali už v rokoch 1941 až 1944. Až do roku 2009. Nastala ale obrovská falzifikácia a kruhy prestali. To je znak toho, že pochopili, že my si z toho robíme srandu a to sú veľmi vážne veci,“ vysvetľuje ufológ, prečo už nevidno na našom území nové kruhy v obilí. Nie je to však pravidlom na celom svete: „Po celom svete od nepamäti a možno ešte skôr sa tieto veci objavovali. V roku 1938 objavili nemeckí vedci spadnuté teleso. Z toho sa dá vyvodiť, prečo mali také vyspelé zbrane počas druhej svetovej vojny. Záznam o prvom pozorovaní na našom území pochádza z roku 1668, kedy nad mestom Levoča preletel akýsi strieborný jašter. Od objektu sa odrážalo svetlo a je to zapísané aj v kronike. To je dôkaz, že UFO nie je akýmsi nástrojom súčasnosti na upútanie ľudí,“ vysvetľuje Karlík.

Je možné, že mimozemšťania majú u nás základňu

Miroslav Karlík z početných pozorovaní vyvodzuje možnosť, že mimozemšťania majú na Slovensku základňu. Tá by sa mala nachádzať niekde v okolí Malých Karpát, pretože z okolia Jaslovských Bohuníc bolo UFO klubu Trnava hlásených mnoho pozorovaní. „Tie lode predsa niekde musia byť ukryté. Žijú medzi nami a niečo z toho, čo vidíme, sú iba hologramy. Sme zástancovia toho názoru, že oni sú našimi stvoriteľmi,“ načal odvážnu teóriu Karlík: „keď sa začala Zem formovať a vytvorili sa prví primáti, podstatná časť mimozemských návštevníkov, o ktorých sa hovorí aj v knihách a starých sumerských či babylonských spisoch, sa podieľala na vytvorení človeka. Legendy všetkých starých národov sa stotožňujú v tvrdení, že ich bohovia prišli z vesmíru a učili ich. Iná teória tvrdí, že po katastrofe na planéte Mars sa obyvateľstvo, ktorému sa podarilo prežiť, presunulo na našu planétu. Sú rôzne utajovacie programy, manipulácie fotografií a záberov, ale najnovšie správy, ktoré máme, hovoria, že na Marse život bol a zanikol kvôli akejsi kozmickej katastrofe,“ vysvetľuje svoj názor ufológ.

Ako ďalej tvrdí, zatajovanie patrí k najhorším činnostiam, ktoré našu spoločnosť postihujú. Príslušné úrady vychádzajú z toho, že ľudia by pravdu psychicky nezvládli. V roku 1938 bola v rádiu v New Jersey vysielaná Vojna svetov a ľudia šaleli. Vychádzali do ulíc a mysleli si, že nás obsadzujú, no šlo iba o rozhlasovú hru. Ako by to teda vyzeralo, keby nám zrazu povedali, že mimozemšťania naozaj existujú?

Muži v čiernom nemusia byť úplným výmyslom, hovorí ufológ. Má s nimi aj sprostredkovanú skúsenosť. Foto: Itafilm

Roswell, 1947

Najznámejším kontaktom s mimozemskou civilizáciou je incident z mestečka Roswell v Novom Mexiku. V podvečer 2. júla 1947 bolo pozorované UFO diskovitého tvaru letiace nad Roswellom smerom na severozápad. Na druhý deň ráno 127 kilometrov odtiaľ v smere letu našiel rančer William Brazel so svojimi deťmi na svojej farme rozptýlené trosky a upozornil na to úrad miestneho šerifa. Šerif Wilcox sa spojil s majorom Jessom A. Marcelom z leteckej základne pozemných síl v meste. Následne bol Brazel oficiálne na niekoľko dní uväznený a bolo mu oznámené, že vzhľadom na bezpečnosť štátu nemá o veci s nikým hovoriť. Major Marcel zatiaľ so svojimi ľuďmi na ranči zbieral trosky. Sám Marcel tvrdil, že sa našli malé trosky, neskôr sa rozšírilo, že sa našli aj disky a mimozemské telá. Trosky boli dopravené na vojenskú základňu v Roswelli a na príkaz plukovníka Blancharda prevezené na leteckú základňu Wright Patterson. Ufológ uviedol: „Prípad analyzovala americká spoločnosť General Electric, ktorá po tomto incidente prišla na trh s novými technickými patentmi,“ povedal. Bude to náhoda?

Omnoho viac sa dozviete v priloženom videorozhovore s ufológom Miroslavom Karlíkom.