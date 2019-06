Dominika Pacigová

Pred 20 rokmi kúpili zničený les. Manželia vrátili pralesu život, dnes tam žijú tigre či slony

Spočiatku si odkúpili iba 55 akrov zničenej pôdy. S odstupom času sa prales rozrástol na 300 akrov.

INDIA 9. júna - Vyše 20 rokov bolo ich cieľom obnoviť zničený les. Malými krôčikmi sa posúvali vpred a dnes sú manželia Pamela Gale Malhotra a Anil Malhotra vlastníkmi SAI, pričom ide o súkromnú prírodnú rezerváciu v Indii.

Pribudla zeleň aj hmyz

Podľa informácií portálu Daily Good kúpili manželia okolo 55 akrov opustenej pôdy od poľnohospodárov v okrese Kodagu v Karnatake. Najskôr pribudla na mieste tráva. Spolu s trávou sa objavovali aj kríky, neskôr stromy. S návratom zelene sa do pralesa vrátil aj hmyz, ázijské slony, bengálske tigre, opice i mnohé ďalšie živočíchy.

Ich cieľom bolo mať súkromnú prírodnú rezerváciu. „Keď sme sem prišli, mnoho pozemkov nám predali. Stálo nás to veľa času, vzalo nám to veľa energie, aby sme prales vrátili do pôvodného stavu,“ povedala Pamela v rozhovore pre Great Big Story.

V priebehu 20-ročného úsilia uznali národné parky aj prírodné rezervácie dôležitosť Sai Sanctuary a poskytli im ochranu. Podľa OSN dnes dažďový prales taktiež nazývajú jedným z najhorúcejších miest biodiverzity, uvádza portál Good News Netwrok.