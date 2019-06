Ako skutočný Iron Man: Robert Downey Jr. chce robotmi a technikou zachrániť Zem pred klimatickou katastrofou

Kristián Plaštiak

Slávny herec sa akoby zžil s rolou miliardára Tonyho Starka.

LAS VEGAS 7. júna - Najobývanejšie mesto štátu Nevada sa stalo hostiteľom konferencie spoločnosti Amazon s názvom Re: MARS conference. Tá sa zamerala na inovatívne riešenia globálnych problémov. Jedným z rečníkov bol aj Robert Downey Jr., populárny americký herec, ktorý svetu predniesol svoju víziu.

„S pomocou robotiky a nanotechnológií by sme vyčistili našu planétu do desiatich rokov,“ povedal na pódiu. K záchrane planéty, ktorá je neustále zmietaná klimatickými krízami, herec pomôcť organizáciou The Footprint Coalition, ktorú založil. Viac o jej cieľoch zatiaľ neprezradil, ale prostriedky sú, zdá sa, jasné. Umelú inteligenciu (AI - Artifical Intelligence) chce využiť na záchranu planéty. Na oficiálnej webovej stránke organizácie máte možnosť odoberať „newsletter“.

Herec, ktorý sa okrem iného preslávil stvárnením postavy Tonyho Starka, neohrozeného miliardára, ktorý sa v špeciálnom odeve stal Iron Manom, dáva najavo, že mu nie je osud našej planéty ľahostajný, a to aj napriek tomu, že sám kedysi „nebol svätý“. „Priznávam, že v minulosti som prispel ku klimatickej kríze rovnako ako ostatní. Som znečisťujúci kolos, no chcem zmenu,“ cituje slová herca portál GQ.

Neúplný záznam z konferencie v hlavnom meste hazardu si môžete pozrieť v tomto videu.