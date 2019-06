TASR

NHL: Blues sú krok od zisku Stanleyho pohára, vyhrali v Bostone

Domácich potiahol k výhre útočník Ryan O'Reilly, ktorý strelil na začiatku druhej tretiny prvý gól bluesmanov a asistoval aj pri víťaznom zásahu Davida Perrona z 51. minúty.

Hokejistov St. Louis Blues delí iba jedno víťazstvo od premiérového zisku Stanleyho pohára. V noci na piatok triumfovali v piatom súboji finále play off NHL na ľade Bostonu Bruins 2:1. — Foto: TASR/AP

Boston 7. júna (TASR) – Hokejistov St. Louis Blues delí už iba jedno víťazstvo od premiérového zisku Stanleyho pohára. V noci na piatok triumfovali v piatom súboji finále play off NHL na ľade Bostonu Bruins 2:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:2 na zápasy.

Domácich potiahol k výhre útočník Ryan O'Reilly, ktorý strelil na začiatku druhej tretiny prvý gól „bluesmanov“ a asistoval aj pri víťaznom zásahu Davida Perrona z 51. minúty. Tomu však predchádzal kontroverzný moment, keď rozhodcovia nepotrestali faul Tylera Bozaka na Noela Acciariho. Bruins síce prestrieľali súpera 39:21, no fantastického brankára Jordana Binningtona dokázali prekonať len raz, za stavu 0:2 skorigoval v 54. minúte Jake DeBrusk. Binnington priviedol svoje mužstvo k 15. víťazstvu v jednej vyraďovačke a vyrovnal ligový rekord brankára – nováčika.

Bruins napokon nastúpili v TD Garden aj s kapitánom Zdenom Chárom, ktorý korčuľoval s krytom tváre. Skúsený slovenský obranca nedohral štvrtý duel po zásahu pukom a podľa zámorských médií má zlomenú čeľusť, rozhodol sa však hrať aj cez bolesť. Jeho spoluhráči brankár Jaroslav Halák a krídelník Peter Cehlárik do hry opäť nezasiahli.

Blues môžu spečatiť zisk prvého Stanleyho pohára v klubovej histórii už v noci na pondelok, keď je na ich ľade na programe šiesty zápas finálovej série (2.00 SELČ).

piaty zápas finále play off NHL:

ST. LOUIS BLUES 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) BOSTON BRUINS -1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Góly: 54. DeBrusk (Krug) - 21. O'Reilly (Sanford, Pietrangelo), 51. Perron (O'Reilly, BOzak). Rozhodovali: Kozari, Sutherland – Devorski, Racicot, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 17.565 divákov. Boston: Rask – McAvoy, CHÁRA, Carlo, Krug, Clifton, Moore, Kampfer – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Krejčí, DeBrusk, Nordström – Heinen, Coyle, Johansson – Acciari, Kuraly St. Louis: Binnington – Pietrangelo, Gunnarsson, Parayko, Bouwmeester, Dunn, Bortuzzo – Tarasenko, Schenn, Schwartz – Perron, O'Reilly, Sanford – Blais, Bozak, Maroon – Steen, Sundqvist, Barbašev /stav série: 2:3/

Bruins nastúpili aj s Chárom a siedmym bekom Kampferom, ktorému uvoľnil miesto v zostave útočník Backes. Domáci začali zostra a Binnington musel hneď v úvode zasahovať pri šanciach Johanssona, Marchanda či dorážke Kuralyho. Blues chvíľu trvalo, kým sa dostali do rytmu, v 10. min. Sanford preveril pozornosť Raska. "Bluesmani" ďakovali v prvej tretine svojmu brankárovi, Binnington zlikvidoval nebezpečnú strelu Pastrňáka, predtým mu pri zakončení Marchanda pomohla žŕdka. V 19. min. sa na opačnej strane vyznamenal Rask pri šanci Perrona.

Druhé dejstvo začali hostia oveľa živšie. Tarasenkov prienik ešte zastavil Rask, no následne po parádnej zadovke Sanforda zostal pred bránkou Bostonu chvíľu nepokrytý O'Reilly a bekhendom prekonal fínskeho brankára. Bruins reagovali spŕškou striel, nebezpečne pálili Carlo i Krug, no obrana St. Louis na čele s Binningtonom odolávala. V závere tretiny po chybe Kruga mal veľkú možnosť zvýšiť náskok Pietrangelo, ktorý si vytiahol Raska z bránky, no toho skvele zastúpil na čiare Krejčí.

Bruins začali tretie dejstvo mohutným náporom. Po delovke Kampfera druhýkrát v zápase zachránila Binningtona žŕdka. V 46. min. sa domáci dostali do ojedinelého rýchleho prečíslenia, McAvoy však svoju príležitosť zahodil. Hostia sa zamerali na pozornú defenzívu, v strednom páse čakali na chyby súpera, po ktorých podnikali nebezpečné brejky. V 49. min. nenápadná strela Parayka skončila na žŕdke, vzápätí kombináciu Blues s koncovkou Barbaševa zastavil Rask. Následne ale pustil medzi betóny opakovanú prihrávku Perrona na Bozaka a Blues viedli 2:0. Situácii však predchádzal evidentný faul Bozaka na Acciariho, ktorí rozhodcovia nepotrestali. Bostonu nezostávalo nič iné, ako úplne otvoriť hru. To mohol využiť Tarasenko, svoj nájazd však nepremenil. Boston sa dočkal v 54. min., keď pri avizovanom vylúčení hostí DeBrusk strelou z prvej prepálil Binningtona a vykresal iskierku nádeje pre svoj tím. V dramatickej koncovke mohol spečatiť výhru hostí Perron, v úniku netrafil. Domáci to v samom závere skúsili v power play so šiestimi korčuliarmi, "priklincovali" súpera k jeho bránke, vytúženého vyrovnania sa však nedočkali.