EURO 2020: Majstri sveta nastúpia v Turecku, Česi dvakrát doma

V kvalifikačnej akcii budú aj Španieli, Taliani či Nemci, majstri Európy z Portugalska, Holanďania, Angličania a Švajčiari bojujú o slávu a finančné prémie vo finále Ligy národov v Porte a Guimaraesi.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) - Futbalová kvalifikácia EURO 2020 ešte pred letnou prestávkou ponúkne bohatú porciu zápasov v rámci jej 3. a 4. kola. Majstri sveta z Francúzska sa v sobotu predstavia na horúcej tureckej pôde v H-skupine a môžu získať mimoriadne dôležité body v postupovej hre. Obe mužstvá majú na konte zatiaľ dve víťazstvá, takže výsledok veľa napovie. V kvalifikačnej akcii budú aj Španieli, Taliani či Nemci, majstri Európy z Portugalska, Holanďania, Angličania a Švajčiari bojujú o slávu a finančné prémie vo finále Ligy národov v Porte a Guimaraesi.

V "slovenskej" E-skupine sa budú hrať v júni štyri zápasy. Hneď v sobotu je na programe v Osijeku šláger úradujúcich vicemajstrov sveta Chorvátov s Walesom a Maďari nastúpia v Baku proti Azerbajdžanu. V utorok 11. júna Slováci pod vedením trénera Pavla Hapala budú v Baku čeliť Azerbajdžanu a Maďari v Budapešti privítajú Wales. "Draci" vsadia opäť najmä na krídelníka Garetha Balea z Realu Madrid. Koučovi Ryanovi Giggsovi chýbajú stredopoliar Aaron Ramsey pre zranenie zadného stehenného svalu a obranca Ben Davies, ktorého trápi členok. Na kvalifikáciu sa Wales pripravoval aj na sústredení v Portugalsku, po ktorom Giggs na margo Balea povedal: "Bude čerstvý, to je dobre. V prístupe k povinnostiam sa ukázal ako stopercentný profesionál, stále miluje futbal, hoci mal veľmi náročnú sezónu v Reale a jeho budúcnosť v ňom je otázna."

V A-skupine sa doma dvakrát predstavia Česi. Po debakli 0:5 v Anglicku ich teraz čakajú náročné a dôležité skúšky v piatok proti Bulharsku (Praha) a v pondelok proti Čiernej Hore (Olomouc). Tréner Jaroslav Šilhavý nominoval 20 hráčov do poľa a troch brankárov. "Chceme napraviť marcovú prehru v Anglicku. Aj preto sme nominovali o jedného útočníka navyše, chceme zvíťaziť. Do reprezentácie sa vrátil Kozák, pretože je to gólový hráč, ktorý sa orientovať v pokutovom území. Môže byť jedným z tromfov, ktorý rozhodne," citoval Šilhavého portál idnes.cz. Čechom ale pre zranenia chýbajú dôležití špílmachri Vladimir Darida a Bořek Dočkal. Na lavičke Bulharov zažije trénerský debut bývalý úspešný reprezentant Krasimir Balakov.

V B-skupine bude v piatok šlágrom duel Ukrajiny so Srbmi v Ľvove. Obaja už majú na konte remízu v Portugalsku. Ukrajina vedie so 4 bodmi, keď vyhrala aj v Luxembursku, Srbi zatiaľ odohrali len jeden duel. Majú dobrú formu, keď od MS neprehrali v ôsmich dueloch a k dispozícii aj Luku Joviča, najnovšiu akvizíciu Realu Madrid.

Nemci už v reprezentácii po rozhodnutí trénera Joachima Löwa nemajú skúsené trio z Bayernu Mníchov Thomas Müller, Mats Hummels a Jerome Boateng. V C-skupine nastúpia v sobotu v Bielorusku a v utorok doma hostia Estóncov. Zatiaľ majú na konte jeden duel a jednu výhru, ale veľmi dôležitú, keď v marci aj so šťastím vyhrali v Holandsku vďaka gólu Nica Schulza v nadstavenom čase. Nepovedie ich však zranený tréner Löw, jeho povinnosti dočasne prevezme asistent Markus Sorg. Líder skupiny zo Severného Írska sa predstaví v Estónsku a v Bielorusku.

Líder D-skupiny z Írska nastúpi v zaujímavom zápase v Dánsku a potom doma privíta trpaslíka z Gibraltáru. Dáni majú zatiaľ na konte remízu 3:3 vo Švajčiarsku, okrem Írov hostia aj Gruzíncov a pomôcť by im mal aj špílmacher Christian Eriksen. Hoci ten musí zabudnúť na prehru jeho Tottenhamu v nedávnom finále Ligy majstrov s FC Liverpool. V F-skupine sa Španieli budú musieť stále zaobísť bez trénera Luisa Enriqueho, ktorý z bližšie nešpecifikovaných osobných problémom nesedel na lavičke v marcových úvodných dvoch dueloch kvalifikácie. "La Roja" má na konte dve výhry a najbližšie sa v piatok predstaví na Faerských ostrovoch a v pondelok bude hostiť Švédov.

Tréner "Les Bleus" Didier Deschamps dúfa, že zdravotné problémy prekoná Kylian Mbappe, ktorý má po príprave s Bolíviou (2:0) nakopnutý členok. Turci budú čeliť silnej ofenzíve hostí, ktorí v dvoch doterajších zápasoch dali už 8 gólov, po 4 Moldavsku a Islandu. V H-skupine tiež Island privíta Albáncov a Turkov. Na čele I-skupiny sú s dvoma víťazstvami Belgičania, bronzový tím z MS v Rusku hostí Kazachstan a Škótsko, pričom sa neočakáva jeho strata. Druhí Rusi, ktorí v Belgicku prehrali 1:3, zdolali následne Kazachstan vonku 4:0 a teraz sa očakáva ich plný zisk z domácich súbojov so San Marínom a Cyprom.

Taliansko pod vedením Roberta Manciniho zaznamenalo v J-skupine bezproblémový štart domácimi výhrami 2:0 nad Fínskom a 6:0 nad Lichtenštajnskom. Teraz to bude náročnejšie, keď sa predstaví v Grécku a doma hostí Bosnu. "Azzurri" sa chcú prezentovať atraktívnou ofenzívou. "Ak budeme hrať útočný futbal, ktorý bude nielen atraktívny, ale aj efektívny, môžeme mať dobré výsledky. My sme Taliansko, môžeme byť ako Španielsko či Francúzsko, ktorí tiež otvárajú novú éru. Mohli by nastať dobré časy pre náš futbal," citovala Manciniho agentúra AP.

Finálový turnaj sa pri príležitosti 60. výročia prvých ME uskutoční v dvanástich krajinách na kontinente od Írska až po Azerbajdžan v termíne 12. júna - 12. júla 2020. Druhýkrát na ňom bude hrať 24 krajín, o kontinentálny titul bojoval takýto veľký počet reprezentácií premiérovo v roku 2016 vo Francúzsku.