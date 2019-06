TASR

Slovenské hádzanárky podľahli Švédkam v odvete play off

Slovenky museli v odvete zmazať pätnásťgólové manko z prvého zápasu a do duelu vstúpili s ofenzívnymi snahami.

Na snímke Linn Blohmová zo Švédska (vľavo) a Monika Rajnohová zo Slovenska (uprostred) v druhom zápase baráže o postup na MS 2019 v hádzanej žien medzi Slovenskom a Švédskom 6. júna 2019 v Šali. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Šaľa 6. júna (TASR) - Slovenské hádzanárky nepostúpili na majstrovstvá sveta 2019 do Japonska. Vo štvrtkovej odvete play off kvalifikácie prehrali v Šali so Švédkami 24:45, v minulotýždňovom prvom dueli podľahli 18:33. Rozlúčkový zápas odohrala Tetyana Fiľková-Trehubová, ktorá ukončila kariéru.

Slovensko sa jedinýkrát kvalifikovalo na svetový šampionát v roku 1995 a obsadilo 12. miesto.

Play off kvalifikácie MS 2019 - odveta: Šaľa Slovensko - Švédsko 24:45 (10:25)

Slovenky museli v odvete zmazať pätnásťgólové manko z prvého zápasu a do duelu vstúpili s ofenzívnymi snahami. Švédky však poctivo bránili, navyše sa mohli spoľahnúť na skvelo chytajúcu Bundsenovú. Hostky ťažili z rýchlych protiútokov, po ktorých odskočili v 15. minúte na rozdiel deviatich gólov. Tréner SR Packa reagoval oddychovým časom, ale ani potom sa Slovenkám nepodarilo nájsť recept na favoritky. Slovenky sa naďalej trápili v ofenzíve a Švédky ich premárnené príležitosti nekompromisne trestali z protiútokov. Napokon si vypracovali v prvom polčase pätnásťbodový náskok a prakticky rozhodli o zápase a spečatili i svoj postup na MS.

Po zmene strán pokračovala švédska dominancia. Severanky síce zvoľnili, ale Slovenky sa nedokázali výraznejšie presadiť a doplácali aj na vylúčenia. Švédky upustili od rýchlych kontier, napriek tomu ešte zveľadili svoj náskok a triumfovali 45:24.