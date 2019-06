TASR

Dnes o 20:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slovenskí futbalisti do 21 rokov vysoko zdolali rovesníkov z Arménska

Pre zverencov Adriana Guľu to bola predposledná previerka pred jesenným štartom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 tejto vekovej kategórie.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Žiar nad Hronom 6. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili vo štvrtkovom domácom prípravnom stretnutí nad arménskymi rovesníkmi 6:0. Dva góly na štadióne v Žiari nad Hronom strelili Branislav Sluka aj David Strelec, jeden zásah pridal Ľubomír Tupta a hostia raz skórovali do vlastnej siete.

Pre zverencov Adriana Guľu to bola predposledná previerka pred jesenným štartom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 tejto vekovej kategórie. V nedeľu 9. júna o 15.00 h nastúpia na neutrálnej pôde v rakúskom Zell am See proti vrstovníkom z Česka.