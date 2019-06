TASR

Petra Polnišová hrá v dobrodružnom sci-fi pre deti obyčajnú mamu

Snímka Môj dedo spadol z Marsu rozpráva príbeh dievčatka, ktorého život sa v jednej chvíli prevráti celý hore nohami, keď sa jeho starý otec stane obeťou únosu.

Petra Polnišová na archívnej foto — Foto: TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Vo štvrtok vstúpil do kín film Môj dedo spadol z Marsu. Na dobrodružnej sci-fi pre deti sa podieľali aj slovenskí tvorcovia. V jednej z hlavných úloh sa predstaví aj Petra Polnišová. Pre obľúbenú komediálnu herečku znamenala úloha matky hlavnej hrdinky vítanú zmenu.

"Hrám tam obyčajnú mamu. Najprv sme hovorili o nejakých komediálnych veciach, ale nakoniec to zostalo tak, že budem taká tá obyčajná mama," vysvetľuje herečka, ktorá sa naposledy v kinách objavila ako súčasť známeho dua Cuky a Luky. Žáner dobrodružného sci-fi príbehu pre deti Polnišovú lákal aj preto, že je sama mamou a chcela byť súčasťou filmu, ktorý dokáže zaujať detské publikum - vrátane jej ratolestí. "Zobrala som to vlastne kvôli nim, totálne som si ich tým kúpila," dodala Petra so smiechom.

Snímka Môj dedo spadol z Marsu rozpráva príbeh dievčatka, ktorého život sa v jednej chvíli prevráti celý hore nohami, keď sa jeho starý otec stane obeťou únosu. A nie hocakého. Una zistí, že jej deda uniesli mimozemšťania a že on sám pôvodne pochádza z inej planéty. Spolu s dedovým niekdajším pilotom, malým mrzutým robotom, majú necelých 24 hodín na to, aby starkého našli a zachránili. Spoločná cesta bude nielen skúškou Uninej odvahy a odhodlania, ale aj príbehom unikátneho priateľstva.

Dielo režisérskej dvojice Dražen Žarković a Marina Andree Škop, ktoré nakrútili v koprodukcii siedmich európskych krajín, do slovenských kín prináša v slovenskom znení Continental film.