TASR

Dnes o 15:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislava sa pripravuje na beh za znečistené oceány

adidas touto dôležitou iniciatívou opäť podporí organizáciu Parley.

— Foto: adidas

Bratislava 6. júna (OTS) - Určite ste už počuli o environmentálnej katastrofe, ktorú práve prežíva naša modrá planéta kvôli plastu. Je to ten najodolnejší materiál, aký ľudia vymysleli a každý kúsok, ktorý bol kedy vyrobený, sa stále v nejakej forme niekde nachádza. Bežíme o preteky s časom! Odhaduje sa, že ak sa situácia nezmení, do roku 2050 bude v oceánoch viac plastu ako rýb. Minimalizovať škody bude veľmi náročné, preto nestačí obmedziť spotrebu plastu. Je potrebné vyčistiť moria a zastaviť prienik plastového odpadu do oceánov.

V roku 2018 adidas spolu s Parley vytvorili globálne hnutie Run for The Oceans, ktoré združuje takmer milión bežcov z celého sveta. Vďaka behu za oceány sa spoločnosti adidas minulý rok podarilo vyzbierať sumu 1 000 000 $. Tie putovali na vzdelávanie približne 100 000 mladých ľudí, žijúcich v postihnutých pobrežných oblastiach, aby sa postavili za naše oceány a podnikli kroky na jeho záchranu ako súčasť programu Parley Ocean School. V rámci tohto partnerstva bolo z plastu v oceánoch vytvorených 6 miliónov párov tenisiek. Tam sa však tento boj neskončil. adidas sa zaviazal, že do roku 2024 bude používať už len 100% recyklovaný polyester.

Tento rok sa na Svetový deň oceánov iniciatíva vracia

Za každý jeden kilometer, ktorý bežci odbehnú medzi 8. - 16. júnom s aplikáciou Runtastic, prispeje adidas sumou 1 $ - tento rok do výšky až 1,5 milióna dolárov.

adidas si pripravil aj špeciálne podujatie. Pridajte sa aj vy a príďte na beh Run for The Oceans, ktorý sa bude konať 15.6.2019 o 16:00 na bratislavskej Magio pláži a zabehnite 4km alebo 10km beh za oceány. Pred samotným behom bude prebiehať workshop s Umelohmotné, kde si budete môcť vytvoriť svoj kúsok z recyklovaného odpadu, či prednáška Eco HERO, kde sa dozviete viac o recyklácii ako takej. Nebude chýbať ani diskusia k tejto dôležitej téme s influencerkou Naty Kerny a známym youtuberom Expl0ited-om.

Kým ste čítali túto správu , vo svetových moriach pribudli tri plné kamióny plastového odpadu.

Poďme spolu prispieť behom za oceány. Run for The Oceans nie je len hnutie, je to revolúcia. Buďte jej súčasťou!