ROLAND GARROS: Halepová titul neobháji, prehrala s Anisimovou

Rumunská tenistka počas celého zápasu nenašla recept na výborne hrajúcu súperku, ktorá v semifinále narazí na Austrálčanku Ashleigh Bartyovú.

Rumunská tenistka Simona Halepová. — Foto: TASR/AP

Paríž 6. júna (TASR) -Rumunská tenistka Simona Halepová neobháji titul na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále dvojhry prehrala na parížskej antuke ako nasadená trojka so 17-ročnou Američankou Amandou Anisimovou hladko 2:6, 4:6.

Počas celého zápasu nenašla recept na výborne hrajúcu súperku, ktorá v semifinále narazí na Austrálčanku Ashleigh Bartyovú. Nasadená osmička vyradila Američanku Madison Keysovú 6:3, 7:5.

Anisimová zaskočila Halepovú agresívnou hrou s množstvom víťazných úderov. Od stavu 2:2 v prvom sete získala sedem gemov v rade a Rumunke sa ju už nepodarilo zastaviť. „Na prvý pohľad som na kurte možno pôsobila pokojne, no pri druhom servise som sa poriadne triasla. S pribúdajúcimi minútami to bolo stále ťažšie a ťažšie. Teší ma, že som to zvládla v dvoch setoch. Snažila som sa hrať rovnako ako Simona, agresívne a diktovať tempo. Podarilo sa mi vrátiť na druhú stranu kurtu jej bekhendy po čiare, čo mi dodalo sebavedomia," povedala v prvom pozápasovom rozhovore Anisimová, ktorá je najmladšou semifinalistkou Roland Garros od roku 2006, keď medzi elitné kvarteto postúpila Češka Nicole Vaidišová.