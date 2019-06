TASR

Dnes o 12:57 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na prvom tréningu futbalistov Slovana aj Daniel a Abena

Päť hráčov si ešte plní reprezentačné povinnosti, ďalší sa z dôvodu doliečovania si zranení z minulej sezóny pripoja až v priebehu týždňa.

Erik Daniel, archívna snímka. — Foto: TASR Dušan Hein

Bratislava 6. júna (TASR) - Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava nemal v stredu na prvom tréningu na novú sezónu 2019/20 k dispozícii ešte kompletný káder. Päť hráčov si plní reprezentačné povinnosti, ďalší sa z dôvodu doliečovania si zranení z minulej sezóny pripoja až v priebehu týždňa. Tréner Martin Ševela tak bude mať kompletný tím okrem reprezentantov k dispozícii až na začiatku budúceho týždňa.

"Začíname individuálnu prípravu, od začiatku ďalšieho týždňa bude mužstvo zarezávať v kompletnom zložení, samozrejme okrem reprezentantov. Oddnes s nami začína trénovať Erik Daniel a prípravu odštartovala aj nová posila Myenty Abena. Aktuálne rokujeme s poľským Lechom Poznaň o ukončení hosťovania Vernona de Marca, ktorý by sa mal taktiež zapojiť do letnej prípravy s naším mužstvom. Zároveň pracujeme na príchode talentovaného ofenzívneho hráča, reprezentanta svojej krajiny v kategórii do 21 rokov. Jeho príchod chceme uzavrieť v najbližších dňoch,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ klubu Richard Trutz. S tímom po návrate z hosťovania v Šamoríne trénoval aj brankár Matúš Ružinský.

"Snažíme sa posilniť na poste ľavého krajného obrancu, aby sme aj túto pozíciu mali zdvojenú. Na testy prišiel Francúz Ibrahima Savane, po futbalovej stránke bol veľmi zaujímavý, no neprešiel fyzickými testami a nesplnil v nich parametre, ktoré máme stanovené na pozíciu ľavého krajného obrancu. Jasne sme si zadefinovali, že podpíšeme len hráča, ktorý spĺňa kvalitatívne i fyzické atribúty," pokračoval Trutz. Päť hráčov si plní reprezentačné povinnosti (Vasil Božikov, Dominik Greif, Dávid Holman, David Strelec a Andraž Šporar), niektorí si ešte doliečujú zranenia z minulej sezóny. Aj preto je ostrý štart naplánovaný na začiatok budúceho týždňa. "Intenzívne som komunikoval s Marinom Ljubičičom, ktorý pre zranenie nedohral posledný zápas sezóny. Marin absolvuje v rodnom Chorvátsku liečbu a rehabilitáciu poraneného kolena, ešte má naplánované procedúry, takže do prípravy sa zapojí v pondelok. Pozitívne je, že Marinov zdravotný stav sa vyvíja veľmi dobre. Rovnako Joeri de Kamps si doliečoval zranenie v hornej časti tela, po individuálnej príprave v Holandsku bude oddnes pracovať s našimi kondičnými trénermi a fyzioterapeutmi,“ vyhlásil športový riaditeľ klubu. Až počas budúceho týždňa sa k tímu pripojí aj Ibrahim Rabiu.

"Po skončení sezóny staršieho dorastu, ktorý bojuje o titul a účasť v Lige majstrov, sa k prvému tímu pripoja aj niektorí končiaci dorastenci. Z hosťovania v Petržalke sme stiahli Samuela Kozlovského, ktorý s nami tiež začne postupne trénovať. Myslíme aj na našu juniorku, ktorá po krátkej dovolenke začne prípravu na druhú ligu. Hráči, ktorí budú v širšom kádri prvého tímu, budú určite hrávať aj druhú ligu za našu juniorku," uzavrel Trutz.