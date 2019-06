Pavol Hirka

Slovenský reťazec bojuje proti plytvaniu jedlom. Nepredané potraviny daruje charite

Obchodný reťazec sa chváli bojom proti plytvaniu potravinami.

BRATISLAVA 10. júna – V roku 2017 s tým začal a v tradícii pokračuje. Reťazec Tesco, stále ako jediný maloobchodník u nás, aj tento rok zverejnil dáta o potravinovom odpade, čím chce bojovať proti plytvaniu potravinami. Reťazec sa pochválil, že cieľ udržateľného rozvoja OSN, ktorým je zníženie potravinového odpadu na polovicu do roku 2030, sa mu podarilo splniť už za dva roky.

Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich prevádzkach o 52 %. Ako upozorňuje, potravinové straty a potravinový odpad sú zodpovedné za približne 8% emisií skleníkových plynov. „Znížiť množstvo potravinového odpadu je globálnou výzvou, obzvlášť vo svete, v ktorom jeden z deviatich ľudí ide spať hladný a kde tretina svetovej produkcie jedla skončí ako odpad,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti na Slovensku Martin Kuruc.

Vo finančnom roku 2018/19 malo Tesco u nás predať 559 464 ton potravín, pričom sa vygenerovalo 8 614 ton nepredaných potravín. V tomto údaji sa podľa obchodu nachádzajú potraviny „vhodné na ľudskú spotrebu, na krmivo pre zvieratá, ale aj tie nevhodné na ďalšiu konzumáciu“.

Z tohto počtu obchod daroval Potravinovej banke Slovenska a dobročinným organizáciám, s ktorými pri znižovaní potravinového odpadu pracoval, až 1 792 ton potravín. Oproti minulému roku, keď tak venovali 587 ton, ide o 211 % nárast. 2 043 ton sa zas ušlo zvieratám ako krmivo.

Do procesu je zapojených 132 prevádzok, cieľom Tesca ale je, aby to do roku 2020 robili všetky predajne spoločnosti na Slovensku.

Čo sa týka potravinového odpadu, ktorého sa za finančný rok nazbieralo 4 779 ton, najviac sa obchodný reťazec musel zbaviť nepredaného ovocia a zeleniny (41 %). Veľkú časť tvorili aj pečivo (19 %), hotové jedlá (12 %) či mliečne výrobky (6 %).

Ako tvrdí Kuruc, výsledky sú síce povzbudzujúce, ale ešte stále je vraj čo robiť. V boji proti plytvaniu potravín sa podľa vlastných slov nechystajú poľaviť. „Vyzývame aj ostatných maloobchodníkov a spoločnosti pôsobiace v potravinovom priemysle, aby sa k nám pridali v meraní a zverejňovaní svojich údajov o potravinovom odpade,“ uzatvoril.