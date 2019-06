TASR

E. Macron a T. Mayová si pripomenuli 75. výročie vylodenia spojencov

Macron v priebehu dňa absolvuje spomienkové podujatia aj na ostatných pobrežných sektoroch, kde sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a britská premiérka Theresu Mayovú, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Ver-sur-Mer 6. júna (TASR) - Lídri Francúzska a Británie si vo štvrtok pripomenuli 75. výročie vylodenia spojencov v Normandii. Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal britskú premiérku Theresu Mayovú v obci Ver-sur-Mer, kde v pobrežnom sektore Gold Beach slávnostne položili základný kameň nového pamätníka padlých britských vojakov.

Macron v priebehu dňa absolvuje spomienkové podujatia aj na ostatných pobrežných sektoroch, kde sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom, informovala agentúra Reuters. Na spomienkových podujatiach sa zúčastňujú i veteráni zo spojeneckých krajín.

Macron a Mayová oficiálne položili základný kameň nového pamätníka, ktorý bude niesť mená vyše 22.000 britských vojakov, ktorí tu zahynuli pri vylodení a následných bojoch s nemeckými silami.

Lídri sa neskôr zúčastnili na omši v katedrále v meste Bayeux, ktoré bolo po invázii spojencov oslobodené ako prvé.

„Ak by sme mali vymenovať jediný deň, ktorý rozhodol o budúcom osude generácií vo Francúzsku, v Británii, Európe i vo svete, bol by to 6. jún 1944," povedala Mayová, ktorú citovala tlačová agentúra AP. V katedrále v Bayeux boli prítomní aj princ Charles, líder labouristov Jeremy Corbyn či škótska premiérka Nicola Sturgeonová.

Na 80-kilometrovom pobrežnom páse na severe Francúzska sa v lete 1944 vylodilo vyše 150.000 vojakov, ktorí museli čeliť nemeckému delostrelectvu a guľometnej paľbe. Operácia Overlord bola najväčšou námornou inváziou v dejinách ľudstva a pripravila cestu k porážke nacizmu v západnej Európe.

Invázii predchádzali mesiace utajovaného plánovania a rozsiahlej transatlantickej mobilizácie vojska a zbraní. Vyloďovací pobrežný pás bol rozdelený na sektory Gold, Juno, Sword, Utah a Omaha.