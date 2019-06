Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na obrazovky mieri dokument o Michaelovi Schumacherovi: Priblíži súkromie pretekára

Do kín sa blíži dokument, ktorý okrem kariéry sleduje aj osobný život legendárneho pretekára F1.

Na archívnej snímke Michael Schumacher. — Foto: TASR/AP

CANNES 6. júna - Dokumentárny film o živote Michaela Schumachera, hviezdy najznámejšieho motoristického športu F1, je v poslednej fáze produkcie. Ako prví výsledok uvidia Švajčiari a Nemci, ku ktorým film poputuje koncom tohto roka. Nemecký majster sveta je považovaný za jedného z najlepších jazdcov všetkých čias. Kariéru ukončil v roku 2012, o rok neskôr utrpel pri lyžovaní niekoľko vážnych zranení v oblasti hlavy. V kóme prežil šesť mesiacov, z čoho sa ešte stále zotavuje a jeho stav a súkromie rodina prísne stráži.

Za snímkou stoja slávni nemeckí filmári Michael Wech a Hanns-Bruno Kammertöns. Ich dielo bude mať jednoduchý názov Schumacher a diváci sa dozvedia množstvo informácií aj z rôznych rozhovorov s jeho súpermi a rodinnými príslušníkmi. Príbeh Schumachera a jeho úžasnej kariéry jednoducho musí byť vyrozprávaný. „Sme šťastní, že tento film majú v rukách takí profesionáli,“ cituje portál Variety slová Sabine Kehmovej, športovcovej niekdajšej manažérky (v súčasnosti manažuje jeho syna Micka).

V novom dokumente mapujúcom život legendy ako na pretekárskej dráhe, tak aj mimo nej, by sa mali objaviť aj manželka a syn pretekára, ktorý dnes takisto žne svoje prvé pretekárske úspechy. Ako však tvrdí britský portál The Guardian, je nepravdepodobné, že v ňom uvidíme samotného Schumachera, ako rozpráva na kameru. Dokument takisto podľa portálu nemá odhaliť úplný, aktuálny zdravotný stav pretekára. V dokumente by sa však mali objaviť scény z osláv jeho 50-tich narodenín, ktoré sa konali na španielskom ostrove Malorka.

Producenti sú profesionáli

Wech sa už v minulosti podieľal na výrobe niekoľkých dokumentov (prevažne z politickej sféry), Kammertöns je zasa editorom hamburského týždenníka Die Zeit a okrem toho pracoval na dokumentoch pre nemecké televízie ARD a Arte. Spolu už pracovali na dokumente o tenistovi Borisovi Beckerovi.

Verejnosť film po prvý raz uvidí na filmovom festivale vo francúzskom Cannes. Návštevníci budú mať možnosť okrem Schumachera vidieť aj film o ďalšom slávnom športovcovi, argentínskom futbalistovi Diegovi Maradonovi.

Čakanie si môžete spestriť aspoň týmto dokumentom, ktorý vám odhalí viac o Michaelovom živote.