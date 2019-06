TASR

Kabát oslávil v Bratislave 30 rokov na scéne, prišlo 26000 fanúšikov

Na tlačovej konferencii týždeň pred koncertom kapela sľúbila, že zahrá 32 skladieb a budú aj také, ktoré dlho nehrali. Sľub splnili do bodky.

Na snímke vľavo gitarista Tomáš Krulich a vľavo spevák Josef Vojtek z kapely Kabát. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 6. júna (TASR) – Rockeri skúšali v stredu večer (5. 6.) pevnosť nového štadióna na bratislavskom Tehelnom poli. A prišlo ich neúrekom, však ponuka bola špicová. Česká rocková legenda Kabát oslavuje 30 rokov na hudobnej scéne. K tomuto výročiu pripravili koncertnú šnúru s názvom Kabát – 30 let – Po čertech velký turné, na ktorom odohrajú šesť koncertov. Jeden z nich sa ušiel aj Bratislave.

Na tlačovej konferencii týždeň pred koncertom kapela sľúbila, že zahrá 32 skladieb a budú aj také, ktoré dlho nehrali. Sľub splnili do bodky. Hneď prvú skladbu Bahno z ôsmeho albumu Dole v dole, vydaného v októbri 2003, nehrali na koncerte viac ako desať rokov. Druhou V pekle sudy válej z albumu Go satane, go to už Vojtek a spol. na pódiu riadne „váleli.“ A spolu s nimi aj zaplnená plocha štadióna, či už pri starších alebo novších skladbách. Porcelánový prasata vyšli na druhej platni Děvky ty to znaj v máji 1993, Stará Lou je z roku 2003, Banditi di Praga sú z desiateho rovnomenného albumu z decembra 2010, Pohromy z albumu MegaHu, vydaného v máji 1999. Plocha pred pódiom je vo vare aj pri ďalších skladbách Malá dáma, Raci v práci, Bruce Willis, Pirates, Dole v dole, Western Boogie, Lady Gag a Rin, Bára, Corrida, Buldozerem, Wonder, Colorado, Na sever, Restaurace pana Kalvody, Pakliže, Šaman. Virtuóz, Úsměv pana Lloyda, Go satane go, Burlaci, Shořel náš dům, Kdovi jestli a Pohoda. Čo pieseň, to hit.

Klaňačka, poďakovanie a odchod z pódia. Ale po takejto nádielke štadión kapelu jednoducho nepustí. Vyskákal, vyspieval aj vytlieskal si tri prídavky, boli nimi Brousíme nože, Žízeň a Moderní děvče, megahit z roku 2003, ktorým kapela už roky končí svoje koncerty. Dvadsaťšesťtisíc párov rúk tlieskalo nielen počas záverečného prídavku, ale počas celej dvojhodinovky. Po koncerte sa ešte chvíľu z viacerých miest pri štadióne ozýval refrén „Denně vožralej, mám velikej pupek, smrdim a sem špinavej, hodně piju, jím, ženský nebalím.“

Špičkové pódium vrátane zvuku a svetla či pyrotechnických efektov by brala každá európska kapela. Kabáti ho ešte vylepšili dvoma veľkoplošnými obrazovkami po stranách a troma mólami do hľadiska, aby boli čím bližšie pri fanúšikoch. K atmosfére nie každodennej prispeli svojim dielom aj predkapely Iné kafe a Horkýže Slíže. Diváci si zaspievali aj zaskákali pri skladbách Ružová záhrada, Spomienky na budúcnosť, Úspešne zapojení, Čumil, Ráno či Ďakujeme vám v podaní Vratka Rohoňa a skupiny Iné kafe, aj pri pesničkách Maštaľ, A ja sprostá, Kožky, perie, Logická hádanka, Pustite Karola, Nervy, Vlak, Líza a Wendy ako aj L & G Song od Kuka Hrivňáka a Slížov.

Kabát oslavuje 30 rokov na scéne v stabilnej zostave. Čomu zato vďačia? „Nato, aby muzikanti vydržali spolu, musia hrať férovú hru. Samozrejme sa kapele musí dariť. Keď sa tým živíš, je to dôležité pre chod kapely, aby fanúšikovia chodili, aby kupovali cédečká a platne, tvoju tvorbu ako takú. Férovosť a úprimnosť v kapele je veľmi dôležitá. Kapela, to nie sme iba my piati. Keď je turné, tak je to až sto ľudí naviac, každý má nejakú funkciu a dôveru. My sme iba špička ľadovca, ten základ tvorí partia ľudí, ktorí stavajú, zvučia a osvetľujú pódiá, ako aj manažment, ktorý celé turné pripravuje. Koncerty sú dlhšie, majú skoro dve hodiny. Keď sme išli klasické turné, mali sme 19 koncertov, teraz ich je iba šesť,“ povedal pre TASR po koncerte spevák Josef Vojtek.

Skupina Kabát vznikla v českých Tepliciach, jej zakladajúcimi členmi boli Milan Špalek a Tomáš Krulich, po nich prišli do skupiny bubeník Radek Hurčík, spevák Josef Vojtek a gitarista Ota Váňa. V tejto zostave hrajú dodnes. Ich úspešnú dráhu naštartoval hneď prvý album Má ji motorovou v roku 1991. V máji 2007 reprezentovali Českú republiku na piesňovej súťaži Veľká cena Eurovízie so skladbou Malá dáma. Na svojom konte majú dnes jedenásť štúdiových albumov, ten najnovší Do pekla/Do nebe vydali 22. mája 2015. Sú najúspešnejšou českou kapelou, na svojom konte majú jedenásť zlatých slávikov. Ďalšími zastávkami „kabátov“ na jubilejnom turné budú 8. júna Ostrava, 15. júna Teplice, 22. júna Praha a 14. septembra Plzeň.