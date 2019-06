TASR

Dnes o 07:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Českí poslanci odsúdili návrh ruského zákona o veteránoch

Rusko chce podľa názoru poslancov prepisovať a falšovať dejiny.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Praha 6. júna (TASR) - Českí poslanci odsúdili v stredu návrh ruského zákona, ktorý by uznal vojakov, ktorí sa v roku 1968 zúčastnili na okupácii Československa, za vojnových veteránov. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Rusko chce podľa názoru poslancov týmto krokom prepisovať a falšovať dejiny.

Poslanci na rokovaní prijali uznesenie navrhované ľudovcami, ktoré hovorí o tom, že okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy bola porušením medzinárodného práva. Poslanci ďalej zahlasovali i za uznesenie, ktoré navrhovalo hnutie Sloboda a priama demokracia — Tomio Okamura (SPD), v ktorom sa píše, že snaha Ruska priznať status veteránov účastníkom invázie do Československa predstavuje pokus legitimizovať okupáciu.

"Bola to okupácia. Bol to vojenský akt a porušenie medzinárodného práva. Je to testovací balónik, ktorým si Rusko znova testuje, kam až môže siahať územie jeho vplyvu," uviedla na pléne poslankyňa Občianskej demokratickej strany (ODS) Miroslava Němcová.

Prijatie navrhovaného zákona by podľa poslancov znamenalo vážne porušenie zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českom a Ruskom z roku 1993.

Návrh zákona už predtým odsúdilo i české ministerstvo zahraničných vecí a pripomenulo, že okupácia Československa vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy na čele so sovietskou armádou bola v rozpore s medzinárodným právom a vôľou československých občanov.

Ruský zákon by mal dopĺňať dodatok o "plnení úlohy pri potlačení pokusu o štátny prevrat a pri zabezpečení stabilizácie situácie v ČSSR počas obdobia rozsiahlej vojensko-strategickej operácie vojsk členských štátov Varšavskej zmluvy od 21. augusta do novembra 1968".