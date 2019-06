TASR

Cenu mesta Prešov získal farár, detský lekár a herecký manželský pár

Osobnosti slovenskej opernej scény Ide Kirilovej udelili Čestné občianstvo mesta Prešov in memoriam.

Manželia Jozef a Kveta Stražanovci počas predstavenia. — Foto: TASR – Milan Kapusta

Prešov 5. júna (TASR) – V rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove si v stredu v historickej sále Parku kultúry a oddychu – Čierny orol prevzali viacerí laureáti verejné ocenenia mesta. Odovzdávali sa tretí raz v histórii mesta.

"Mesto chce v prvom rade oceniť ľudí, ktorí prinášajú rozvoj. Robíme to aj preto, aby sme mali byť my ostatní na čo hrdí, aby sa o týchto úspešných ľuďoch hovorilo. Boli medzi nimi slávni herci, pediater, kardiológ, ktorý sa stará o dospelých a je zároveň profesorom, ale zároveň aj obyčajný človek, športovec, bežec a turista. Naozaj, škála ocenených je rôznorodá. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na našu najstaršiu základnú umeleckú školu. Snažili sme sa naozaj oceniť z každej oblasti niekoho. Myslím si, že sú to osobnosti, ktoré právom môžu byť hrdé na toto ocenenie a my všetci na nich," povedala po odovzdaní cien primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Cenu mesta Prešov za rok 2018 si prevzal evanjelický farár Ján Bakalár, detský kardiológ a dlhoročný komunálny poslanec Vasiľ Janko za celoživotný prínos do oblasti pediatrickej kardiológie a herecký manželský pár Kvetoslava a Jozef Stražanovci za celoživotný prínos k rozvoju divadelného umenia a zviditeľňovanie mesta Prešov.

Zborový farár Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania v Prešove Ján Bakalár bol ocenený za pastoračnú činnosť, tvorivú a činorodú prácu a záchranu kultúrneho dedičstva v meste.

"Som predovšetkým vďačný, že si niekto všimne bežnú, ľudskú službu, ktorú konám v tomto meste. Mám rád mladých ľudí, takže venoval som sa a venujem sa mladým ľuďom. Je to aj záver mojej služby pre moju vážnu chorobu, rakovinu, s ktorou zápasím už tretí rok. Myslím si, že to človeka povzbudí tak ľudsky a je to aj vyzdvihnutie duchovného rozmeru života alebo života viery, ktorá nám pomáha zvládať aj ťažké s Kristom," uviedol pre TASR Bakalár.

Cenu Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2018 za prínos v oblasti obchodu a vytváranie pozitívneho obrazu mesta Prešov získala spoločnosť 3b, s.r.o..

Osobnosti slovenskej opernej scény Ide Kirilovej udelili Čestné občianstvo mesta Prešov in memoriam za výnimočný prínos do dejín slovenského operného divadla a koncertného spevu, ako aj vrelý vzťah k rodnému Prešovu.

Cenu primátorky mesta Prešov za rok 2018 získal aktívny športovec, rozhodca a organizátor bežeckého športu František Bednár, primár Kardiocentra Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana a profesor na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Ján Kmec i jedna z najstarších hudobných škôl na Slovensku, Základná umelecká školy Mikuláša Moyzesa na Baštovej ulici v Prešove.