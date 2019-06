TASR

Lubyová ocenila prácu organizačného výboru hokejových MS 2019

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR jeho členov na čele s riaditeľom Igorom Nemečkom prijala v stredu na pôde rezortu.

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 5. júna (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová ocenila prácu Organizačného výboru hokejových majstrovstiev sveta v Bratislave a Košiciach. Jeho členov na čele s riaditeľom Igorom Nemečkom prijala v stredu na pôde rezortu.

MS 2019 vyvolali spokojnosť s organizačnou stránkou doma i v zahraničí. „Pre mňa sú dôležité ohlasy jednotlivých tímov, vedenia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a fanúšikov. Všetci boli maximálne spokojní s organizáciou a celým priebehom. Šampionát sa pripravoval rok a pol a som veľmi rád, že latku sme nastavili veľmi vysoko. Švajčiari na budúci rok budú mať čo robiť, aby dosiahli takú úroveň, aká bola na Slovensku. Opäť sa ukázalo, že Slovensko je hokejová krajina a ľudia milujú hokej. Bolo to vidieť na návštevách, v kapacitách, ktoré nemáme veľké, sledovalo na vlastné oči zápasy 472.000 divákov, čo je pre nás veľmi pozitívne," zdôraznil Nemeček, ktorý sa poďakoval MŠVVaŠ i celej vláde SR za finančnú podporu šampionátu: „Aj toto bola veľká pomoc pre tieto majstrovstvá. Pred vyše rokom nám vláda vyčlenila peniaze na organizáciu a na rekonštrukciu zimných štadiónov v Bratislave a Košiciach. Investované peniaze využijú aj ďalšie podujatia, v Košiciach sa na budúci týždeň začnú majstrovstvá sveta v hokejbale, v Bratislave budú v auguste volejbalové majstrovstvá Európy."

Na šampionáte sa podieľalo 600 dobrovoľníkov, z ktorých 350 pôsobilo v Bratislave a 250 v Košiciach. Viedla ich projektová manažérka Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Katarína Válkyová. Organizátori si vyslúžili aj Cenu udržateľnosti IIHF za dôsledné triedenie odpadu. Zelené aktivity mala v Organizačnom výbore na starosti Zuzana Moravčíková. „Myslím si, že všetci sa zhodneme, že organizácia majstrovstiev sveta bola vynikajúca. Boli sme vysoko vyzdvihnutí z hľadiska medzinárodných štandardov aj Medzinárodnou hokejovou federáciou a nemali sme žiadne vážne problémy ani sťažnosti. Naozaj treba oceniť skvelú organizáciu takéhoto masového svetového podujatia, ktorého sa Slovensko výborne zhostilo. Práve preto sme sa rozhodli osobitne pozvať a poďakovať sa Organizačnému výboru pod vedením pána Nemečka a ďalším ľuďom, ktorí sa podieľali na organizácii. Osobitne sme vyzdvihli pani Moravčíkovú, ktorá sa zaslúžila, že naše majstrovstvá boli environmentálne na výške. Osobitne sme sa poďakovali pani Válkyovej, ktorá viedla celý tím dobrovoľníkov," povedala Lubyová.

Napriek všeobecnej spokojnosti nemôže Slovensko pomýšľať na usporiadanie ďalšieho šampionátu, pokiaľ nepostaví väčšiu arénu. „My sme už pred týmito MS mali ideu, že by sa na strednom Slovensku mohla vybudovať multifunkčná hala. Nedošlo k tomu a riešili sme to Bratislavou a Košicami. Ale svet ide veľmi dopredu a najmä Košice nebudú spĺňať veľkostné požiadavky na ďalšie MS. Ak by sa Slovensko uchádzalo v roku 2028, 2029 či 2030 o MS, bude musieť mať okrem bratislavskej novú halu," dodal Nemeček.