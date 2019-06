TASR

Na Slovensku chráni vtáky pred nárazmi 4500 bezpečnostných prvkov

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava/Nitra 5. júna (TASR) – Spolu 4500 bezpečnostných prvkov, tzv. odkloňovačov, bolo v rámci projektu Life Energia nainštalovaných na 43 kilometroch najrizikovejších úsekov častých stretov vtákov s elektrickým vedením na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie.

Ekologizácia nebezpečných úsekov elektrických vedení, ktorá sa začala v roku 2014, dosahuje takmer 100-percentnú úspešnosť, informovala o tom Michaela Dobošová, hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej. CHKO Ponitrie je jednou z 13 nížinných oblastí v rámci chránených vtáčích území na Slovensku, na ktoré sa projekt zameral.

„Západné Slovensko je špecifické v tom, že sa tu nachádza jadrová populácia labute veľkej u nás. Je to veľký, ťažký vták, uspôsobený na pomalé prelety po krajine. Labute sa často koncentrujú do kŕdľov, v ktorých aj prelietavajú. V početnej skupine sú však ich reakcie oneskorené, hlavne u posledných jedincov, a ich manévrovacia schopnosť je horšia," poukázal na to Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku. Ako dodal, následkom stretu však nie je len úhyn vtáctva, ale sú ním i výpadky elektrickej siete.

Projekt Life Energia zachráni ročne viac ako 600 vtákov a predíde tak spôsobeniu škody na prírode v hodnote jeden a pol milióna eur, uvádzajú realizátori. V rámci projektu sa tiež zakúpilo vybavenie pre osem rehabilitačných staníc v pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR (Bratislava, Malacky, Dunajská Streda, Nitra, Banská Štiavnica, Brzotín, Rimavská Sobota, Trebišov), v Rozhanovciach pri Košiciach bola kompletne zrekonštruovaná aj rehabilitačná stanica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.