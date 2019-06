TASR

Novou tvárou v Kuchyni Lidla sa stal PYCO

K Marcelovi a Veronike pribudol v Kuchyni Lidla známy moderátor.

NOVOU TVÁROU V KUCHYNI LIDLA SA STAL PYCO — Foto: Lidl

Bratislava 5. júna (OTS) - Diskontný reťazec Lidl pripravil pre fanúšikov dobrého jedla a domáceho varenia novinku – varešky v Kuchyni Lidla sa najnovšie chopí známy moderátor Martin Rausch. Autor vegetariánskych kuchárok známy pod prezývkou „Pyco“ sa pridá k dvojici Veronika Bušová a Marcel Ihnačák.

Fanúšikovia Kuchyne Lidla sa na Pycove recepty môžu tešiť každý druhý týždeň, vždy v sobotu ráno. Medzi prvými receptami nebudú chýbať napríklad hubové krokety, pečený langoš či grilovaná feta so zeleninou. „Po troch kuchárskych knihách, som chcel preniesť svoje varenie z papiera na obraz a pritom zostať v pozícii “one man show”, takže prechod do videovarenia patril medzi moje dlhoročné výzvy. Spolupráca so spoločnosťou Lidl ma posunula o krok vpred a presvedčila že je na to správny čas,“ vysvetlil svoj príchod do tímu Kuchyne Lidla Martin „Pyco“ Rausch, ktorý absolvoval Hotelovú akadémiu a k vareniu má dlhodobo pozitívny vzťah. Kuchyňu Lidla obohatí o chutné a bezmäsité videorecepty, ktorých je sám autorom.

Známeho moderátora a nadšeného kuchára Pyca spája s Lidlom v oblasti varenia viacero východísk. „Keď sme spúšťali Kuchyňu Lidla, bolo našim cieľom povzniesť každodennú rutinu varenia na zábavu a ponúknuť iný pohľad na gastronómiu. Tá v našom ponímaní stojí na štyroch základných princípoch – chutne, zdravo, jednoducho a za skvelú cenu,“ vysvetlil koncept Kuchyne Lidla Branislav Brzula, marketingový riaditeľ obchodného reťazca. Podobne sa vyjadril aj Pyco: „Dlhodobo mám rovnaký cieľ, svojim varením túžim inšpirovať ľudí, aby si doma varili. Veľmi rád by som fanúšikom Kuchyne Lidla ukázal ako sa dobre a chutne najesť, zároveň demonštroval že aj bez mäsa sa dá pripraviť široká paleta farebných, zaujímavých a veľmi chutných pokrmov.“

Kuchyňu Lidla spustil obchodný reťazec v roku 2013 a pôvodný koncept neskôr rozšíril o Lidl Cukráreň, Lidl Vinotéku či Grill&Fun. Lidl si pred začiatkom projektu nechal vypracovať prieskum, podľa ktorého až 76% Slovákov a Čechov varí doma aspoň trikrát za týždeň. Všetci milovníci dobrého jedla si na portáli www.kuchynalidla.sk môžu pozrieť originálne recepty, skvelé rady a triky na spracovanie surovín či prípravu jedál. Všetky recepty Veroniky, Marcela, Romana Paulusa, blogeriek Beautifood a od soboty aj Pyca nájdu fanúšikovia aj na YouTube Kuchyne Lidla.