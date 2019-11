Inzercia

Dnes o 09:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pánska košeľa je jednoducho nestarnúca klasika. Viete si vybrať tú správnu?

Nielen ženy, ktoré sú známe ako milovníčky módnych trendov, ale aj muži majú svoje obľúbené kúsky oblečenia patriace do nestarnúcej klasiky. Takýmto kúskom je aj pánska košeľa. Večne mladá, meniaca sa dobou, prinášajúca stále niečo nové, čím dokáže prekvapiť mužské pokolenie. Kto by jej z pánov mohol odolať?

Na všedné dni i výnimočné udalosti

Čo možno povedať o pánskych košeliach? Azda v prvom rade to, že tu boli vždy, sú tu stále a určite budú mať svoje nezastupiteľné miesto v módnom svete i naďalej. Jednoducho pánske košele sú tým kúskom oblečenia, ktorý by nemal v žiadnom prípade chýbať v pánskom šatníku. A nielen taký zabudnutý alebo do počtu. Práve naopak – naplno využívaný vo všedné dni či slávnostné okamihy.

Pánske košele sa vyvíjali, menili podobu, tvar, štýl i strih po minulé roky, ale ešte zďaleka nepovedali posledné slovo. Určite nás výrobcovia pánskych košieľ dokážu prekvapiť novými „vychytávkami.“ Košele pánske dokážu zmeniť každého muža v štýlového elegána, za ktorým sa obzrie nejedna žena. A najmä, keď mu perfektne sadne na telo ako uliata. Čo viac by si nežnejšie polovičky mohli priať, ako sa pýšiť v spoločnosti príťažlivým partnerom?

Správny strih košele je veľmi dôležitý

Aby košeľa splnila svoj účel, nestačí len to, že sa mužovi páči. Musí mu aj pekne sadnúť, aby v nej nepôsobil ako strašiak v poli alebo opačný prípad – ako jaternica. To by bol trošku komický pohľad a veľký prehrešok voči móde. Najideálnejšie je, ak Vám perfektne sadne košeľa, ktorá je štýlová a páči sa Vám. Ak ste šťastlivcom so štíhlou postavou, rozhodne by ste mali vsadiť na slim fit košele. Ak ste zavalitejšej postavy, zvoľte radšej klasický strih košieľ. Čo sa týka vzoru alebo farebného prevedenia, voľba je iba na Vás. Pamätajte, že dokonalý outfit vytvoríte len s tou správnou košeľou, ktorá bude ušitá na mieru iba pre Vás.