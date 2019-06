Uznávaný český pedagóg: Mama je doma kráľovná, nie slúžka. Zariadiť to má otec a deti to musia vidieť

Lenka Miškolciová

Vysokoškolský pedagóg, spíker a lektor Marek Herman pre Dobré noviny porozprával o dôležitosti sebapoznania aj o tom, ako je poznanie samého seba prepojené s dobrou výchovou.

— Foto: Archív Marek Herman

BRATISLAVA 8. júna - Aké je to všetkými hľadané tajomstvo dobrej výchovy? Na túto otázku sa už snažili odpovedať mnohí. Jedni razia cestu nechať dieťa rozvíjať sa samo, iní sú striktnými zástancami pravidiel. Pravidlá, poriadok, presné rozdelenie povinností a aspoň jedno spoločné jedlo denne, to sú piliere, ktoré uznáva aj český spíker a vysokoškolský pedagóg Marek Herman. Podľa neho sa to mýtické tajomstvo dobrej výchovy skrýva práve v pevnom páre. Na to ale, aby sme si takýto pevný vzťah naozaj dokázali vybudovať, však podľa neho najskôr musíme nájsť to „svoje doma“. Čo tým myslí a ako na nás vplýva naša vlastná výchova v dospelosti? Dokážeme sa vôbec vyhnúť chybám našich rodičov alebo sme vopred odsúdení ich zopakovať? Aj o tomto porozprával Marek Herman v rozhovore pre Dobré noviny.

Ako veľmi sú podľa vás pravidlá vo výchove dôležité? Dnes totiž niektorí rodičia zastávajú aj ten názor, že dieťa by sa malo formovať samo a rodičia by mu v tom mali len jemne pomáhať.

Bez pravidiel sa rodine nikdy nebude dobre dariť. My ich ale, bohužiaľ, hrozne podceňujeme. Vôbec s nimi nevieme pracovať, a tak sa nám vytrácajú zo života. Na prednáškach za mnou chodia ľudia a pýtajú sa, čo majú robiť, keď sa im rozpadá rodina. Chodia za mnou hlavne mamy, aby som bol presný. Sú unavené, majú pocit, že sú na všetko samy. Robia, čo môžu, ale je to, ako keby trhali trávu zo zeme: cítia sa hrozne unavené a zdá sa im, že to všetko vlastne vôbec nemá žiadny zmysel. Moja odpoveď je často rovnaká: nastavte si doma pravidlá a poriadok. A pýtam sa ich niekoľko ďalších otázok.

Aké?

Pomáhajú vám doma deti? Majú povinnosti? Máte aspoň jedno spoločné jedlo denne? Máte aspoň hodinu denne samy pre seba? A nie sú vaše deti hodiny a hodiny stratené pri počítači alebo telefóne? A mamy len sklopia oči. Pretože zostali na všetky tie starosti v domácnosti samy. A slúžia svojim deťom. Často, bohužiaľ, aj svojim chlapom, pretože nikto nikdy jasne nepovedal, čo sa bude v rodine dodržiavať a čo bude platiť. Napríklad, že všetci máme doma nejaké povinnosti. A tiež sa musíme dohodnúť na tom, čo sa v našej rodine robiť nikdy nesmie. Musí sa to povedať jasne a musí to byť okamžite na prvý pohľad vidieť, rodina sa podľa toho musí správať. Napríklad, že mama je doma Kráľovná. Nesmie byť slúžka. To ale musí zariadiť otec. Tým, že to je v pravidlách. A že sa podľa toho aj bude k svojej partnerke správať a deti to uvidia. On nesmie za žiadnu cenu dovoliť, aby sa deťom slúžilo. Deti musia jasne vidieť, čo robí otec a čo robí mama. A musia tiež vedieť, aké sú ich povinnosti. A otec to bude starostlivo strážiť, aby sa plnili a dodržiavali - v tom musí byť oporou mamy! Viete, keď sa doma nenastavia pravidlá, tak na to vždy doplatí ten najpracovitejší člen rodiny. A to je spravidla mama. Vidím okolo seba hrozne veľa uštvaných žien.

Keď sa doma nenastavia pravidlá, tak na to vždy doplatí ten najpracovitejší člen rodiny a to je spravidla mama. Foto: Archív Marek Herman

Ako veľmi nás vo výchove formuje výchova našich rodičov?

Takmer absolútne! K tomu, čo v živote robíme, máme tisíc vonkajších dôvodov a štyri vnútorné. A o väčšine z nich sa rozhodlo vo veku, keď sme mali menej ako šesť rokov a boli pri tom dvaja hlavní architekti: mama a otec. Ale pri tých úplne prvotných vtiskoch má najväčší vplyv mama. To je ten diamant nášho života. Keď ma mama zabalí do nehy, môžem začať dôverovať sebe a svetu okolo mňa. Potom môže nastúpiť otec. Jeho úlohou zasa je, aby dieťa spevnil a pripravil na život mimo rodiny. Nikdy v živote nie sme tak citliví a otvorení ako do šiestich rokov. A aj bezbranní. Rodičia sú skrátka ako malí bohovia, ktorých vtisky si nesieme celý život.

Dokážeme vychovávať dieťa správne, ak naša výchova nebola ani zďaleka ideálna? Ale s tým, že si jasne uvedomujeme chyby našich rodičov a sme odhodlaní sa im vyhnúť.

Nádherná otázka! Naozaj. Pretože ste v jedinej vete presne popísali princíp, ako môžeme prerušiť rodinnú kliatbu a posunúť sa ďalej. Takže odpoveď je áno, dokážeme! Práve tým, že si uvedomíte, ako vás vychovávali rodičia, že vám to docvakne a nazabudnete na to. A potom začnete poctivo makať na tom, aby ste neopakovali rovnaké chyby ako vaši. Pretože to je, bohužiaľ, krutý princíp výchovy: máme tendenciu predávať ďalej to zlé, čo sme dostali a nevieme o tom. Je to ako je: čo som sám dostal, dám ďalej. Nech to stojí, čo to stojí.

Nie raz ste sa vyjadrili, že ľudia budú dobrými rodičmi až potom, ako si vyriešia svojich vlastných rodičov. Čo ste tým mysleli?

O tom práve hovorím. Vyriešiť si rodičov znamená do krvi sa so svojím partnerom porozprávať, čo sa našim podarilo a čo naopak totálne pokašľali. Aké to bolo u nás doma, keď sme boli malí. Hovoriť s partnerom o svojej rodine, z ktorej som prišiel. Aký vzťah vlastne mali naši? A ako som to mal ja s bratom? Až na dreň. To je to uvedomenie. A urobíme si z toho mapu: toto sú poklady, tie zachováme. Ale na toto si dáme pozor... no a toto sú fialové hnusy, to nikdy! A potom sa poctivo navzájom sledujeme a snažíme sa vydržať. Pretože to, čo nás najčastejšie rozdrví, je obyčajný každodenný stereotyp. Keď vám dôjdu sily, tak začnete pomaly, ale isto rezignovávať na jednu vec po druhej. Až nakoniec skončíte ako vaši rodičia. A nebudete o tom ani vedieť.

To, čo nás najčastejšie rozdrtí, je obyčajný každodenný stereotyp. Foto: Archív Marek Herman, Pexels

Čo teda je to všetkými hľadané tajomstvo dobrej výchovy?

Nežná mama a pevný otec, ktorí držia spolu pohromade. Pevný pár, tam to všetko začína. A potom už len necháte dieťa ochutnávať svet, aby si našlo svoj talent. To mu totiž otvorí dvere k tomu, aby mohlo byť užitočné. Byť pre druhých užitočný je totiž naša základná potreba. Takže pevný pár. A ten rodinu sýti nehou a pravidlami. Potom dieťa môže ochutnávať svet a nájsť svoj talent. No a počas toho budete stále podporovať jeho samostatnosť. To je to tajomstvo. Je tam ale jedno veľké ALE.

A to je?

Aby v sebe mama objavila skutočnú nehu a otec skutočnú pevnosť, aby mohli tvoriť ten pevný pár, musia mať sami z čoho čerpať. Musia najprv každý nájsť sám seba: „svoje doma“. Alebo teda ten absolútny základ je sebapoznanie. Aby som sa vyznal sám v sebe.

Stretávame sa ale často s tým, že si ľudia pod tým nevedia nič konkrétne predstaviť.

Áno, ja tiež (úsmev). Je to asi na takú hodinovú prednášku. Ale zjednodušene povedané, potrebujete objaviť štyri piliere a o tie sa oprieť. Prvým je telo: aby som mu vedel načúvať a bol s ním v súlade. Druhým pilierom sú emócie: aby som sa vyznal vo svojich pocitoch, musím mať absolútne jasno v tom, čo chcem a nechcem. Keď to neviem, uštvem sa a spadnem. Tretí pilier je rozum: aby som niečo dobre vedel, aby som bol v niečom majster. A posledným sú vzťahy: aby som mal láskyplné vzťahy, aby som cítil blízkosť a intimitu. Tieto štyri piliere sú náš domov. Toto všetko by som mal zvládnuť. Ale 80 % ľudí to nedokáže. Vlastne o tom často ani netušia. V živote sa im nedarí a oni nevedia prečo. Až tak, že to nakoniec jedného dňa pustia celé dolu vodou. Takže najdôležitejšia vec v živote je spoznať sám seba, prosto nájsť svoje doma. To je prvý „gombík“. Keď ho zapnete zle, všetko ostatné v živote vám potom, bohužiaľ, pôjde nakrivo.