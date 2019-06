Kristián Plaštiak

Budeš so mnou chodiť? České mamy majú skvelý plán. Chcú, aby spolu deti do školy kráčali

Nevozte deti do školy autom, ale pošlite ich radšej pešo. To je odkaz novej aktivity matiek v Česku.

— Foto: Pražské matky

PRAHA 5. júna - Počuli ste už o projekte s názvom Pěšky do školy? Ide o súťaž pre všetky školy v susednej Česku. V súčasnosti množstvo detí rodičia do školy vozia autom. Rodičia svojim ratolestiam sprostredkúvajú odvoz, čo takisti prispieva k priveľkému množstvu áut na cestách. Navyše aj priestor pred školou je nebezpečný. Autá parkujú, cúvajú, vychádzajú a ľahko môže dôjsť k nešťastiu. Zástupkyne organizácie Pražské matky, ktorá projekt vytvorila, si myslia, že deťom by omnoho viac prospelo, ak by išli do školy samé.

Poďme peši do školy

„Ranná doprava pred školou je pre deti nebezpečná. Obzvlášť malé deti nie je medzi cúvajúcimi a parkujúcimi autami vidno, vodiči často zastavujú na prechodoch a znemožňujú deťom bezpečne prejsť alebo im bránia vo výhľade. Rodičia, ktorí dovážajú deti do bezprostrednej blízkosti školy, ohrozujú tie, ktoré idú peši alebo na bicykli či kolobežke,“ opisuje rannú situáciu pred školami organizácia Pražských matiek. Taktiež tvrdí, že deti, ktoré chodia pravidelne s rodičmi pešo, sa najlepšie naučia zásady bezpečného pohybu po ulici.

Aj samotná cesta do školy môže byť výchovná, hlavne ak ide o deti. Má pre ne socializačný účinok. Deti sa lepšie spoznávajú a vytvárajú medzi sebou priateľstvá.

Fakty: 4 z 10 detí do školy dopravujú rodičia

80% detí nemá dostatok prirodzeného pohybu

27% detí trávi denne viac ako dve hodiny pri počítači

12% dievčat a 25% chlapcov trpí nadváhou

deti na zadnom sedadle dýchajú 9- až 12-krát horší vzduch ako vonku

ročne v Česku zomrie 10-tisíc ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu

Grafické znázornenie typického školského rána a možné zlepšenie Foto: Pražské matky

Cieľom projektu Pěšky do školy je zvýšenie počtu žiakov, ktorí do školy kráčajú. Veria, že sa tým vybudujú vzťahy aj medzi rodičmi a deťmi. Predsa len, pri kráčaní sa dospelí nemusia sústrediť na riadenie auta, navyše majú viac pohybu.

K chodeniu peši chcú teda motivovať súťažou, ktorá bude trvať od 16. do 30. septembra. Zúčastniť sa jej môže akýkoľvek triedny kolektív z českých základných škôl. Hodnotené nebudú počty prejdených kilometrov, ale pravidelnosť dochádzania peši. Víťazné triedy získajú zaujímavé ceny.