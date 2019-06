TASR

Premiér Pellegrini sa stretol s ruským kolegom Medvedevom

Počas premiérovej oficiálnej návštevy sa očakáva podpis memoranda medzi Ministerstvom hospodárstva SR a ruskou štátnou korporáciou Rosatom v oblasti využitia jadrovej energie na mierové účely.

Peter Pellegrini, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Palkovič

Moskva/Bratislava 5. júna (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretol v stredu v Moskve s ruským partnerom Dmitrijom Medvedevom. Počas premiérovej oficiálnej návštevy sa očakáva podpis memoranda medzi Ministerstvom hospodárstva SR a ruskou štátnou korporáciou Rosatom v oblasti využitia jadrovej energie na mierové účely.

Za slovenskú stranu memorandum podpíše minister hospodárstva Peter Žiga a za ruskú generálny riaditeľ štátnej korporácie pre jadrovú energetiku Rosatom Alexej Lichačov. V pláne je aj podpis zmluvy o spolupráci medzi Slovenskými elektrárňami a spoločnosťou TVEL pri dodávkach jadrového paliva pre slovenské jadrové elektrárne na najmenej päť rokov.

TVEL je ruská štátna firma, ktorá sídli v Moskve a vyrába palivo pre jadrové elektrárne, napríklad pre slovenské jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach a pre české v Temelíne a Dukovanoch.

Partneri by sa počas rokovania mali dotknúť tém, akými sú dodávky plynu v súvislosti s dobudovaním plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), dodávky ropy, riešenie projektu širokorozchodnej železnice a dodávky paliva pre slovenské jadrové elektrárne.

Premiér Pellegrini by sa rád zaoberal i nedávno medializovanou správou o záveroch okrúhleho stola, ktorý v ruskej Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov. Jeho účastníci schválili vyhlásenie, ktorým apelujú na poslancov dolnej komory ruského parlamentu, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci invázie vojsk Varšavskej zmluvy. Verí, že hlasovanie v ruskej Dume bude rovnako neúspešné, ako to bolo už v minulosti.

Vo štvrtok by sa mal slovenský premiér stretnúť v Petrohrade s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V piatok Pellegrini vystúpi spolu s Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom v hlavnom paneli Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Témou bude udržateľný rozvoj.

(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)