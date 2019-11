Inzercia

Dnes o 11:41 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní SodaStream ďakuje za 30 rokov slobody emotívnym videom

Pred rokom 1989 sme v rovnakých bundách a topánkach stáli v radoch na banány či pomaranče a cestovať sme nemohli, kam sa nám zachcelo. Dnes je všetko inak a vďaka Nežnej revolúcii žijeme už 30 rokov slobodne. Pripomenúť si toto významné výročie sa rozhodol špecifickým spôsobom výrobca prístrojov na tvorbu domácej perlivej SodaStream. Pri tejto príležitosti vytvorili pre slovenský a český trh limitovanú edíciu fliaš so symbolmi Novembra 1989.

Pre mladších možno len deň voľna navyše, pre starších udalosti, počas ktorých riskovali vlastné osudy, aby vybojovali slobodu pre nás všetkých. Vďaka ich odvahe, statočnosti a vytrvalosti dnes môžeme čítať slobodnú tlač, voľne cestovať, podnikať či vyjadrovať svoj názor. Spomienky na Nežnú revolúciu by preto mali zostať navždy živé. Značka SodaStream ich vo videospote 30 rokov slobody približuje očami disidenta, vtedajšej dvadsiatničky a mladého muža, ktorý sa narodil práve 17. novembra. „Ďakujeme všetkým odvážnym ľudom, ktorí sa nebáli a vzopreli sa totalitnému komunistickému režimu. Ich statočnosť a vytrvalosť ovplyvnila osudy množstva Slovákov a Čechov, ako aj nasledujúce generácie,“ zdôvodňuje inšpiráciu pre špecifický obsah videa produktový manažér SodaStream Slovensko Attila Forgon.

Na november 1989 si spomína František Mikloško, bývalý predseda NR SR a disident, ktorý sa aktívne angažoval v udalostiach predchádzajúcich prevratu: „V Novembri 1989 sme zažili zázrak. Politický systém, ktorý sa zdal, že bude trvať naveky, sa z večera na ráno zrútil ako domček z karát. Zmenili sa mocenské a ekonomické pomery vo svete, ale podstatné boli obete. Obete komunizmu, ktoré vytvárali celých 40 rokov ten kontrast, že komunistický systém je zlý. Toto bol ten zázrak, títo ľudia, tieto obete, oni ho priviedli a oni ho spôsobili.“

O emigrácii do Nemecka v roku 1989 uvažovala aj čerstvá súdružka učiteľka Ingrid Multánová, ktorá v tom čase začínala učiť na hudobnom konzervatóriu v Bratislave: „Nastúpila som do školy v septembri 1989, takže som takmer dva a pol mesiaca bola ešte súdružka učiteľka, čo mi nerobilo dobre. Od detí som vyžadovala, aby mi hovorili pani učiteľka. V tej dobe som uvažovala o emigrácii. Mali sme známeho v západnom Nemecku a rozmýšľala som o tom, že odídem a budem žiť lepšie a slobodne. Nevedela som si však predstaviť, ako budem žiť bez mamy, brata a otca. Bola som na vážkach. Nastúpila som do školy, začala učiť a prišla revolúcia. Všetko bolo vyriešené. Nemusela som nikam chodiť a ostala som doma. Predošlý režim bol zlý, boli sme tu zavretí, nemohli sme cestovať, všetci sme mali rovnaké bundy či topánky a aj tie sme si museli vystáť v radách. Pomaranče a banány sme mali iba na Vianoce, ak vôbec.“

Mladá generácia, ktorá Nežnú revolúciu nezažila, vníma tieto udalosti z rozprávania príbuzných a osnov dejepisu. Dôležitosť tohto historického míľnika si uvedomuje aj Richard, ktorý sa narodil 17. novembra pár rokov po revolúcii: „Keďže som sa narodil 17. novembra, už ako malý som sa zaujímal o túto tému viac než moji spolužiaci, ktorí to brali len ako deň voľna navyše. Revolúciu vnímam ako odvážny krok vzoprieť sa systému a bojovať za svoju slobodu. Pre mňa osobne je sloboda jednou z najdôležitejších hodnôt spoločnosti. Ak by sa znovu vyskytla táto situácia, išiel by som do ulíc.“

Trojbalenie fliaš s dizajnom Novembra 1989 vo farbách československej vlajky je v predaji od konca októbra v obmedzenom množstve. Na každej z fliaš je znázornený iný symbol Nežnej revolúcie: znak „V“ ako typické novembrové gesto, trikolóra a kľúče, ktorými sa štrngalo na námestiach.

