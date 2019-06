Kristián Plaštiak

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ľudia by ich najradšej vyhodili z lietadla. Vtedy však prišiel mladík, ktorý svojím skutkom dojal internet

Dobrosrdečný steward má deti veľmi rád. Sám by ich chcel niekoľko.

— Foto: Facebook/Ashley Dowell

ROCKFORD 5. júna - Poriadne nepríjemné chvíle zažila rodina Dowellovcov z amerického štátu Illinois počas cesty na dovolenku. Na palube lietadla spoločnosti Southwest Airlines im radosť z nej takmer pokazilo vlastné dieťatko. Dcérka Alayna spustila plač krátko po vzlete, no to, čo sa udialo potom, potešilo mnohých.

Dobré srdce na palube

Manželia Ashley a Will spolu majú tri deti - jedno má 7 rokov, druhé 4 roky a najmenšie iba 9 mesiacov. Práve o ňom je príbeh z lietadla. Rodina letela na výlet do Disney Worldu a keď lietadlo vzlietlo, 9-mesačná Alayna, ktorá letela po prvý raz, začala plakať. Zúfalí rodičia ju nedokázali utíšiť. „Videli sme pohľady iných ľudí. Najradšej by nás vykopli z lietadla,“ citujú slová dvojice viaceré americké portály.

Po niekoľkých minútach márneho rodičovského boja sa pri rodinke zastavil steward Wesley Hunt. Malú Alaynu si vzal na ruky a začal ju čičíkať. Prekvapená matka nakrútila video, na ktorom všetko vidíme, a zverejnila ho na sociálnej sieti Facebook, kde sa stalo hitom. Môžete si ho pozrieť aj vy.

„Nedalo sa nič robiť. Keď sme vzlietali, všetci sme museli byť pripútaní, no vo chvíli, keď znamenie zmizlo, som šiel rovno k nej,“ hovorí o svojom konaní Wesley. „Vo svete plnom nenávisti by som rád bol svetlým zábleskom pre niekoho, kto to potrebuje.“

Wesley presvedčil nielen Ashley a jej manžela o tom, že ešte stále existujú dobrí ľudia, ktorí nezištne pomáhajú.