Koniec plytvaniu! Francúzske supermarkety budú musieť nepredané oblečenie darovať

Nová legislatíva by mala do platnosti vstúpiť najneskôr do roku 2023.

PARÍŽ 5. júna – Francúzsko sa usiluje zabrániť veľkému plytvaniu. Podľa nového zákona budú mať supermarkety a výrobcovia zakázané ničiť nepredané veci ako oblečenie, kozmetiku, hygienické produkty či elektrické výrobky. Podľa premiéra Edouarda Philippa by sa Francúzsko v tomto stalo prvou krajinou na svete.

Ako tvrdí Philippe podľa agentúry AFP, každý rok sa takto zničia veci za viac ako 650 miliónov eur, čo považuje za nehoráznu vec. „Tomuto škandalóznemu plytvaniu výrobkami a predmetmi, ktoré sú v dokonale dobrom stave, sa môžeme vyhnúť,“ povedal politik.

Najväčšie tamojšie supermarkety by tak tieto nepredané produkty museli darovať charitám alebo ich recyklovať. Išlo by tak o akési rozšírenie zákazu, ktorý už pre supermarkety platí. Obchodníci totiž musia charite darovať aj nepredané jedlo.

Toto opatrenie je časťou návrhu zákona, o ktorom by mal kabinet diskutovať v júli, a do platnosti by mala vstúpiť medzi rokmi 2021 až 2023. Prichádza aj po tom, ako vo Francúzsku vyvolal vlnu rozhorčenia dokument, v ktorom bolo vidno, ako spoločnosť Amazon ničí milióny produktov, ktoré jej vrátili zákazníci.

Zmenu v januári sľúbila štátna tajomníčka na ministerstve životného prostredia Brune Poirsonová. Podľa denníka Le Parisien Amazon takto len vo Francúzsku ročne zničí tri milióny výrobkov a hoci tento postup nie je nelegálny, je jednoducho poburujúci.