TASR

Dnes o 14:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ministri EÚ: Biohospodárstvo je jednou z odpovedí na klimatickú zmenu

Ministri poľnohospodárstva EÚ hľadali v Bukurešti odpovede na otázku ako prepojiť biohospodárstvo a Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) EÚ.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava / Bukurešť 4. júna (TASR) - Biohospodárstvo je jednou z odpovedí, ako si poradiť s klimatickou zmenou. Podľa Michala Feika z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa na tom zhodli ministri poľnohospodárstva EÚ na stretnutí v Bukurešti.

Feik spresnil, že hlavným bodom rokovania bol výskum v oblasti poľnohospodárstva a biohospodárstva.

„Na európskej úrovni medzi ministrami poľnohospodárstva čoraz viac rezonujú témy ako klimatická zmena a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. To sa nezaobíde bez výskumu a inovácií. Poľnohospodárstvo, lesníctvo i sladkovodná akvakultúra potrebujú modernizáciu, využívanie inovačných technológií a digitalizáciu. Jednou z odpovedí ako ďalej, je biohospodárstvo," uviedla Gabriela Matečná (SNS), šéfka MPRV SR. Práve biohospodárstvo je prioritou rumunského predsedníctva v Rade EÚ v prvom polroku 2019.

Ministri poľnohospodárstva EÚ hľadali v Bukurešti odpovede na otázku ako prepojiť biohospodárstvo a Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) EÚ. Toto prepojenie by sa malo premietnuť v tzv. Strategických plánoch, ktoré budú musieť pripraviť všetky členské krajiny EÚ.

Medzi priority je zaradené napríklad znižovanie nárokov na využívanie prírodných zdrojov i podpora biodiverzity, zvyšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energií (OZE) či znižovanie tvorby emisií z výroby. Poľnohospodárstvo v Európe ponúka značný, ale do veľkej miery nevyužitý potenciál pre ukladanie uhlíka v biomase. To by mohlo pomôcť zmierniť emisie skleníkových plynov a uľahčiť prispôsobenie sa zmene klímy.

„Biohospodárstvo je téma, ktorá zatiaľ nie je plne uchopená farmármi. Potrebujeme užšiu spoluprácu existujúcich iniciatív, ktoré vytvárajú prostredie vhodné na zapojenie farmárov, ako aj producentov biomasy do procesu výskumu a inovácií. Dôležitú úlohu zohráva aj podpora účasti farmárov na projektoch zameraných na zavádzanie inovatívnych technológií, kde však spolufinancovanie predstavuje značné riziko. Zvládnuť takúto finančnú záťaž môže byť pre farmárov omnoho ťažšie ako pre subjekty v iných sektoroch, napríklad v automobilovom alebo chemickom priemysle. Náš sektor a naši farmári nedosahujú rovnakú úroveň vývoja v oblasti biohospodárstva ako západné krajiny, čo však nie je zohľadnené vo výzvach na projekty. Pracovné programy budúceho rámcového programu Horizont Európa musia poskytovať priestor aj pre projekty krajín a farmárov s nižšou úrovňou vývoja biohospodárstva," upozornila vo svojom vystúpení Matečná.

Svoj pohľad na tému biohospodárstva prezentovali ministri poľnohospodárstva strednej a východnej Európy v máji tohto roku vo Vysokých Tatrách. Na rokovaní rozšírenej Vyšehradskej skupiny podpísali spoločnú deklaráciu k Iniciatíve BIOEAST, ktorá zdôrazňuje dôležitosť biohospodárstva, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín a trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a odpadom.

Sústreďuje sa na postupný prechod z fosílneho hospodárstva na hospodárstvo založené na obehu, zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Nezabúda ani na vytváranie pracovných miest a nových hodnotových reťazcov, ako aj zachovanie konkurencieschopnosti EÚ.