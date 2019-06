TASR

Dnes o 12:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Šéfom úradu pre nahlasovanie korupcie chce byť policajt aj právnička

Kandidát Miloš Birtus je bývalý príslušník SIS, niekdajší projektový manažér a terajší policajt v Národnej finančnej jednotke NAKA. Druhou vypočúvanou kandidátkou bola právnička Zuzana Dlugošová,

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júna (TASR) – Novým predsedom úradu pre nahlasovanie protispoločenskej činnosti chce byť bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS), niekoľko právnikov a úradníkov. V utorok ich vypočúvala komisia, poslanci Národnej rady SR a verejnosť v hoteli Bôrik v Bratislave.

Kandidát Miloš Birtus je bývalý príslušník SIS, niekdajší projektový manažér a terajší policajt v Národnej finančnej jednotke Národnej kriminálnej agentúry. V minulosti sa so SIS opakovane súdil pre prepustenie zo zamestnania. Všetky spory podľa vlastných slov vyhral a zo SIS nakoniec odišiel na vlastnú žiadosť.

Birtus tvrdí, že počas svojej práce v SIS riešil morálne dilemy, ku ktorým sa nechcel bližšie vyjadrovať, vzhľadom na utajované skutočnosti. Na otázky týkajúce sa jeho práce v SIS reagoval vo viacerých prípadoch rovnako s odkazovaním sa na tajnosť informácií a exkluzívnemu právu SIS informovať o svojej činnosti.

Druhou vypočúvanou kandidátkou bola právnička Zuzana Dlugošová, ktorá sa podľa vlastných slov venovala vo svojej kariére ochrane slabších aj pred Ústavným súdom aj na Európskom súde pre ľudské práva. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského sa zaslúžila o zavedenie právnej etiky ako povinného predmetu. Od roku 2014 pracuje ako poradkyňa Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave pre oblasť právneho štátu.

„Chcem, aby verejnosť začala vnímať skutočnosť, že oznamovanie nekalých alebo neetických praktik nie je donášanie, nie je bláznovstvo, ale je to správna vec,“ uviedla ako jeden zo svojich cieľov v prípade jej úspešného zvolenia do čela úradu. Obaja kandidáti si dávali za prvý cieľ po prípadnom zvolení do úradu informačnú kampaň pre verejnosť.

Od utorka odborná porota vypočúva 11 kandidátov na post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V utorok bude vypočutých prvých šesť. V stredu (5. 6.) ďalších päť kandidátov.