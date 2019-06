TASR

Kalavská: Štátne laboratórium by mohlo začať fungovať ešte tento rok

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 4. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pracuje na tom, aby minimálne v Bratislave existovalo veľké štátne laboratórium, ktoré by poskytovalo všetky laboratórne vyšetrenia. Pred utorkovým rokovaním vlády to uviedla šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). "Keď sa všetko dobre podarí, tak by to malo byť do konca tohto roka," dodala.

K ukončeniu zmlúv medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a spoločnosťami, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku, uviedla, že využila všetky svoje právomoci. "Písala som listy, upozornila som, že treba rokovať. Ja si myslím, že je zlyhaním poisťovne, že to prišlo do tohto bodu," povedala. Nešťastne je však podľa nej postavený aj zákon, preto k takýmto situáciám dochádza pomerne často. "Je to realita, nemyslím si, že je to vhodné, ale snažíme sa to riešiť," konštatovala.

Kalavská tiež pripomenula, že VŠZP v utorok pokračuje v rokovaniach so spoločnosťami Medirex a Medicyt. Spolieha sa na to, že poisťovňa situáciu vyrieši. "Má to vyriešiť. Podľa toho, či to dokáže vyriešiť, sa budeme baviť ďalej," odpovedala na otázku, či odvolá riaditeľku štátnej poisťovne Ľubicu Hlinkovú.

Spoločnosti, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku, ukončili v piatok (31. 5.) zmluvný vzťah s VšZP. Dôvodom boli financie. Od 1. júna tak VšZP uhrádza po schválení spoločnostiam Medirex a Medicyt iba laboratórne vyšetrenia vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

O obnovenie rokovaní požiadala cez víkend ministerka Kalavská. Ministerstvo zároveň zriadilo pracovnú skupinu, ktorá bude analyzovať možnosť založenia štátnej akciovej spoločnosti. Cieľom je, aby laboratórne vyšetrovacie metódy boli v budúcnosti v rukách štátu.