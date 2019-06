TASR

Dnes o 12:01 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vodnopólisti Hornets chcú ďalší titul, tréner Bačo: Favorit je Slávia

Finálová séria hraná na tri víťazstvá sa začína v stredu 5. júna o 20.15 v košickom bazéne, pokračovať bude dvomi víkendovými zápasmi v Bratislave.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR – Pavel Neubauer

Košice 4. júna (TASR) - Vodní pólisti ŠK Hornets Košice vstúpia do finálovej série slovenskej extraligy proti Slávii UK Bratislava s cieľom využiť domáce prostredie v prvom zápase a nadviazať na vlaňajší titul. Radi by ním zavŕšili vydarenú sezónu svojho klubu, keďže vo svojich súťažiach už uspeli juniori i starší žiaci Hornets. Séria hraná na tri víťazstvá sa začína v stredu 5. júna o 20.15 v košickom bazéne, pokračovať bude dvomi víkendovými zápasmi v Bratislave.

Hornets budú vo finále obhajovať vlaňajšie prvenstvo, vo finálovej sérii sezóny 2017/18 zdolali Sláviu 3:1 na zápasy. Na titul, ktorý vlani získali po piatich rokoch, by radi nadviazali, ale tréner Karol Bačo mladší považuje za favorita bratislavský tím. „Po vlaňajšom titule došlo v našom tíme k viacerým zmenám. Hráme už bez legionárov, ktorí boli v minulej sezóne platnými členmi mužstva. Kostru tímu teraz tvoria odchovanci klubu a o to viac nás teší účasť vo finále. Vlani sme boli v pozícii favorita my, tentoraz je to bratislavská Slávia," poznamenal.

Séria sa začne jedným zápasom v košickom bazéne, nasledujúce dva uvidia diváci v hlavnom meste. Tréner "sršňov" si uvedomuje úskalia domáceho začiatku série. „Môže to byť výhoda, no zároveň to nemusí nič znamenať. Najmä pre mladších hráčov môže byť povzbudenie začať takúto sériu doma. Vlani to boli všetko vyrovnané zápasy, v ktorých rozhodovali detaily. Domáci bazén by mal byť našou výhodou, obe mužstvá sa však na to pripravujú. Aj my, aj Bratislavčania, cestujeme na zápasy vopred. Oba tímy vynakladajú veľké úsilie, aby vo finále uspeli," poznamenal Bačo.

Hornets veria, že v sérii "východ proti západu" uspejú a zavŕšia úspešnú sezónu, v ktorej sa darilo aj ich mládežníckym tímom. Juniori triumfovali vo svojej súťaži, kadeti skončili druhí a starší žiaci vyhrali slovenskú ligu a aj severovýchodnú oblasť maďarskej súťaže.

Po vlaňajšej majstrovskej sezóne odišla z Hornets štvorica hráčov, ďalší dvaja (Vladimir Krivolapov, Martin Šuster) vypadli počas sezóny. Pozitívom pre trénera Bača je návrat Andreja Zarevu, ktorý je späť po problémoch s kolenom. Kormidelník Hornets verí, že k úspechu vo finále by mohla pomôcť aj poverčivosť. „Počas semifinálovej série s Novákmi (3:0 na zápasy) som mal jedno tričko, ktoré som po víťazstvách ani nepral. Vieme, aká vlhkosť je na plavárni, no ja som si to tričko dal rovno do skrinky bez toho, aby som ho pral. Verím, že nám prinesie šťastie aj vo finále a či ho vyperiem už po prvom zápase, alebo bude v skrinke "kvasiť" aj naďalej," poznamenal Bačo s úsmevom.

Jedným z lídrov košického družstva by mal byť Ladislav Vidumanský mladší, ktorý očakáva náročnú sériu. Favorizuje v nej súpera. „My sa ideme pobiť o obhajobu titulu. Slávia má špecifický štýl hry, ale my sa sústredíme iba na našu hru."