NHL: Winnipeg vymenil Hayesa do Philadelphie

Na archívnej snímke v bielom Kevin Hayes. — Foto: TASR - Michal Svítok

Philadelphia 4. júna (TASR) - Vedenie klubu NHL Winnipeg Jets vymenilo amerického hokejistu Kevina Hayesa do Philadelphie Flyers za právo výberu v 5. kole tohtoročného draftu NHL.

Dvadsaťsedemročný útočník prišiel do Winnipegu tesne pred uzávierkou transakcií z NY Rangers za krídelníka Brendana Lemieuxa a voľbu v 1. kole draftu 2019. V 71 zápasoch základnej časti nazbieral v drese Rangers a Jets dokopy 19 gólov a 35 asistencií, ďalšie tri body (2+1) pridal v šiestich štartoch v play off. Hayesovi vyprší na konci júna ročný kontrakt na 5,175 mil. dolárov, s "tryskáčmi" sa ale nevedel dohodnúť na predĺžení spolupráce a tak ho poslali do Philadelphie. "Letci" majú necelý mesiac na to, aby s ním podpísali kontrakt, v opačnom prípade sa 1. júla stane neobmedzeným voľným hráčom a bude môcť rokovať s inými klubmi. Informoval o tom portál tsn.ca.