TASR

Dnes o 08:18 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kanadský premiér prisľúbil zlepšenie života pôvodných obyvateľov

Pôvodní obyvatelia predstavujú len niečo vyše 4% všetkých obyvateľov Kanady, ale v porovnaní s nimi sú častejšie obeťami vrážd a útokov a zápasia aj s dôsledkami ekonomickej a sociálnej nerovnosti.

Justin Trudeau, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Ottawa 4. júna (TASR) - Vyšetrovacia komisia zriadená kanadskou vládou v pondelok oficiálne zverejnila správu o svojich zisteniach týkajúcich sa stoviek prípadov zmiznutí a neobjasnených úmrtí žien a dievčat z komunít pôvodných obyvateľov Kanady.

V 1200-stranovej správe sa uvádza, že v rokoch 1980-2012 zmizlo alebo za nevyjasnených okolností prišlo o život asi 1200 pôvodných obyvateliek Kanady. Vyšetrovacia komisia pripustila, že toto číslo môže byť aj oveľa vyššie.

Komisia vo svojej správe konštatuje: „Tvrdou pravdou je, že žijeme v krajine, kde zákony a inštitúcie trpia porušovanie základných práv, čo predstavuje genocídu proti domorodým ženám, dievčatám a príslušníkom sexuálnych menšín."

Autori správy upozorňujú, že skutočnosť, že pôvodné národy Kanady "sú stále tu a ich populácia rastie, by nemala viesť k zľahčovaniu obvinenia z genocídy".

Kritici autorom správy vytýkajú, že používa príliš tvrdý jazyk a že udalosti, ktorými sa komisia zaoberala, nekorešpondujú s medzinárodne používanou definíciou genocídy.

Šéfka vyšetrovacej komisie Marion Bullerová však túto interpretáciu odmietla.

Uviedla, že „na základe dôkazov, ktoré sme počuli a čítali, to bol nevyhnutný záver."

Dodala, že „často si pod genocídou predstavujeme holokaust a (masové) zabíjanie v Afrike a inde". Upozornila však, že „typ genocídy, ktorú máme v Kanade, je (...) smrť spôsobená miliónom malých rán zasadených po celé generácie."

Začatie vyšetrovania nariadila v roku 2016 vláda premiéra Justina Trudeaua. V rámci vyšetrovania bolo v Kanade vypočutých viac ako 2400 osôb vrátane príslušníkov pôvodných komunít.

Autori vyšetrovacej správy teraz na základe svojich zistení vláde odporúčajú zriadiť post splnomocnenca pre práva pôvodných obyvateľov a vytvoriť aj špecializovaný súd a v rámci polície i osobitný dozorný orgán.

Odporúčania autorov správy zahŕňajú uznanie viac ako 60 pôvodných jazykov ako úradných jazykov Kanady; zlepšenie dopravných spojení so vzdialenými komunitami; skoncovanie s praxou odoberania detí z rodín; vytvorenie pracovnej skupiny na posudzovanie alebo opätovné otvorenie odložených trestných prípadov.

Premiér Trudeau v pondelok po zverejnení správy, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia vyše 600 kmeňových spoločenstiev, verejne prisľúbil, že „jeho vláda pretaví výsledky vyšetrovania do reálnych a zmysluplných činov pre dobro pôvodných obyvateľov". To, čo sa udialo, označil za „hanebné, absolútne neprijateľné" a vyhlásil, že "sa to musí skončiť".

Pôvodní obyvatelia predstavujú len niečo vyše štyri percentná všetkých obyvateľov Kanady, ale v porovnaní s nimi sú častejšie obeťami vrážd a útokov a zápasia aj s dôsledkami ekonomickej a sociálnej nerovnosti.

U žien a dievčat z komunít pôvodných obyvateľov Kanady je v porovnaní so ženami z iného prostredia až 12-krát vyššie riziko, že budú vystavené násiliu, a sedemkrát vyššie je riziko, že sa stanú obeťou vraždy.