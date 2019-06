TASR

NHL: St. Louis vyrovnalo finále s Bostonom, Chára nedohral

Hráči St. Louis prvýkrát v klubovej histórii vyhrali domáci zápas vo finálovej sérii o Stanleyho pohár, podarilo sa im to až na ôsmy pokus.

Zdeno Chára po zásahu pukom. — Foto: TASR/AP

St. Louis 4. júna (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v noci na utorok vo štvrtom dueli finále play off NHL doma nad Bostonom Bruins 4:2 a vyrovnali stav série na 2:2. Hosťom nepomohla ani asistencia slovenského obrancu Zdena Cháru.

Kapitán "medveďov" nedohral zápas po tom, čo ho v druhej tretine trafil do tváre puk po tečovanej strele Braydena Schenna a spôsobil mu krvavú ranu na ústach. Chára zamieril do šatne na ošetrenie, a hoci sa na začiatku tretej tretiny objavil na striedačke Bostonu s celotvárovým krytom, do hry už nezasiahol.

V celom stretnutí tak odohral len osem a pol minúty. Najvyšší muž profiligy je smoliar finálovej série, podobne nedokončil ani prvý zápas, keď tesne pred koncom utrpel tržnú ranu na predlaktí takisto po nastrelení pukom. V zostave Bruins opäť chýbali aj jeho krajania brankár Jaroslav Halák a útočník Peter Cehlárik.

Hráči St. Louis prvýkrát v klubovej histórii vyhrali domáci zápas vo finálovej sérii o Stanleyho pohár, podarilo sa im to až na ôsmy pokus. Hrdinom "bluesmanov" bol Ryan O'Reilly, ktorý strelil dva góly domácich, vrátane víťazného z 51. minúty. Dvadsaťosemročný útočník ukončil osemzápasové strelecké suchoty, predtým naposledy skóroval 11. mája v prvom súboji finále Západnej konferencie proti San Jose. Séria sa za vyrovnaného stavu vracia späť do Bostonu, piaty zápas je na programe v noci na piatok (2.00 SELČ).

Štvrtý zápas finále play off NHL: ST. LOUIS BLUES - BOSTON BRUINS 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Góly: 1. O'Reilly (Sanford, Dunn), 16. Tarasenko (Pietrangelo, Schenn), 51. O'Reilly (Pietrangelo, Gunnarsson), 59. Schenn – 14. Coyle (CHÁRA), 35. Carlo (Bergeron, Marchand). Rozhodovali: Rooney, Dwyer – Amell, Cherrey, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 18.805 divákov. St. Louis: Binnington – Pietrangelo, Edmundson, Parayko, Bouwmeester, Dunn, Gunnarsson – Tarasenko, Schenn, Schwartz – Perron, O'Reilly, Sanford – Blais, Bozak, Maroon – Steen, Sundqvist, Barbašev Boston: Rask – McAvoy, CHÁRA, Carlo, Krug, Clifton, Moore – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Backes, Krejčí, DeBrusk – Heinen, Coyle, Johansson – Acciari, Kuraly, Nordström /stav série: 2:2/

Blues nastúpili už aj s uzdraveným obrancom Vinceom Dunnom a útočníkom Oskarom Sundqvistom, ktorý si odpykal jednozápasový trest. Domáci mali výborný štart a už po 43 sekundách sa ujali vedenia zásluhou O'Reillyho, ktorý sa práve po strele Dunna zmocnil puku, obišiel bránku a pohotovo ho zasunul z druhej strany za Raska. Bruins sa dokázali rýchlo spamätať. V 10. min. ešte proti Acciariho strele zasiahol Binnington, no o štyri minúty neskôr už bolo skóre vyrovnané. Chára nahodil puk na bránku od ľavého mantinelu a nepokrytý Coyle ho dorazil do siete. Domáci ale pokračovali v nápore, v 16. min. im vrátil vedenie Tarasenko po dorážke Pietrangelovej strely.

Kým v prvej tretine sa hralo čisto a bez jediného vylúčenia, začiatok druhej rozkúskovali fauly a dvojminútové tresty. V 24. min. zostal na ľade ležať Chára, ktorého trafil zblízka do tváre puk po strele Schenna a nešťastnom teči hokejky slovenského beka. Na hracej ploche sa objavila krv a kapitán Bruins musel s ranou na ústach zamieriť do šatne na ošetrenie. Aktivita bola v ďalších momentoch na hokejkách "bluesmanov", Dunnova delovka lízla hornú žŕdku, následne Rask iba s námahou ustál brejk O'Reillyho, ktorý vyrazil dopredu vo vlastnom oslabení. Puk preskákal brankoviskom iba tesne vedľa žŕdky. V 35. min ale zaváhali v presilovke aj Blues, hostia podnikli rýchly protiútok a po strele Bergerona vyrovnal do odkrytej bránky obranca Carlo.

Dobrou správou pre Boston bolo, že sa pred treťou tretinou na striedačke objavil aj Chára, už s celotvárovým krytom tváre. Slovenský obranca povzbudzoval spoluhráčov, no vo zvyšnom priebehu zápasu už do hry nezasiahol. Blues vytrvalo búšili do súpera a odmeny sa dočkali v 51. minúte. Pietrangelovu strelu vyrazil Rask iba pred seba a pohotový O'Reilly doklepol puk do siete - 3:2. Bruins už nedokázali nájsť herný rytmus, v závere sa nevedeli dostať do tlaku, nepomohla im ani power play bez brankára. Naopak Schenn strelou do prázdnej bránky spečatil skóre na konečných 4:2.

Slovák v akcii:

Zdeno Chára (Boston) 8:23 0 1 1 0 2 0

--------------------------------------------------

/minutáž, góly, asistenciie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/