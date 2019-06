TASR

Dnes o 08:04 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Trump absolvoval obed s kráľovnou a navštívil Westminsterské opátstvo

Po návšteve Westminsterského opátstva sa Trumpovci opäť vrátili do Buckinghamského paláca, kde ich čakalo posedenie pri čaji s princom Charlesom a neskôr večer slávnostný banket.

Na snímke britská kráľovná Alžbeta II. v rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho manželkou Melaniou počas návštevy kráľovských zbierok v Buckinghamskom paláci v Londýne 3. júna 2019. Donald Trump s manželkou Melaniou pricestoval na trojdňovú návštevu Británie. — Foto: TASR/AP

Londýn 3. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou položili v pondelok popoludní veniec k hrobu Neznámeho vojaka v londýnskom Westminsterskom opátstve, ktoré slúži ako tradičné miesto korunovácie britských panovníkov.

Trumpovci prišli do Westminsterského opátstva v sprievode princa Andrewa po návšteve Buckinghamského paláca, kde absolvovali súkromný obed s kráľovnou Alžbetou II., informovala stanica Sky News.

Pred Buckinghamskym palácom, kde pristál prezidentský vrtuľník Marine One, ich privítal princ Charles s manželkou Camillou, vojvodkyňou z Cornwallu. Prezidentský pár vítala aj čestná stráž, s ktorej príslušníkmi sa Trump ešte pred vstupom do paláca krátko zhováral, píše agentúra DPA. Uvítaciu ceremóniu sledovala priamo z paláca i Trumpova dcéra Ivanka s manželom Jaredom Kushnerom, ktorí do Londýna prileteli už skôr.

Neďaleko paláca, na londýnskom Parlamentnom námestí (Parliament Square), je na večer naplánovaná demonštrácia proti Trumpovej návšteve, tzv. "banket ľudu", na ktorej sa očakávajú tisíce ľudí. Ešte masovejší protest proti americkému prezidentovi sa očakáva v centre Londýna v utorok, keď má Trump absolvovať stretnutia s odchádzajúcou britskou premiérkou Theresou Mayovou i britskými podnikateľmi.

Začiatok Trumpovej návštevy v Británii zatienili jeho príspevky na Twitteri namierené proti londýnskemu starostovi Sadiqovi Khanovi. Khana nazval Trump absolútnym úbožiakom, ktorý odvádza ako starosta "strašnú prácu" a k prichádzajúcemu prezidentovi USA, ktoré sú najdôležitejším spojencom Británie, sa správa až komicky "odporne". Uviedol tiež, že Khan mu pripomína „veľmi hlúpeho a nekompetentného" starostu New Yorku Billa de Blasia, pričom namiesto amerického prezidenta by sa mal sústrediť na "kriminalitu v Londýne".

Trump takýmto spôsobom reagoval na predchádzajúcu Khanovu kritiku svojej osoby zverejnenú v britských denníkoch The Guardian či Observer i kritiku, ktorú Khan adresoval britskej vláde za to, že umožnila Trumpovi štátnu návštevu s „červeným kobercom".

Trumpova návšteva Spojeného kráľovstva, ktorá sa koná pri príležitosti 75. výročia vylodenia Spojencov v Normandii, prichádza takmer rok po jeho pracovnej návšteve Británie, keď šéf Bieleho domu spolu so svojou manželkou Melaniou strávili s Alžbetou II. na Windsorskom hrade približne 45 minút.

Po Británii navštívi 5. júna americký prezident Írsko a o deň neskôr, 6. júna, zavíta do Francúzska na spomienkové slávnosti k zmienenému 75. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii, pričom stretnúť by sa mal i s tamojším prezidentom Emmanuelom Macronom.