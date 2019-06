TASR

Dnes o 08:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Guľa privítal 23 z 24 hráčov, Dancák nahradil chorého Šveca

V nominácii došlo k jednej vynútenej zmene, stredopoliara Jakuba Šveca z FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble pre chorobu nahradil legionár Samuel Dancák z pražskej Dukly.

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Senec 3. júna (TASR) - Tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa privítal na seneckom zraze pred prípravnými stretnutiami s Arménskom (6. júna o 18.00 h v Žiari nad Hronom) a Českom (9. júna o 15.00 h v Zell am See) 23 z 24 nominovaných futbalistov. V pondelok chýbal jedine útočník Ľubomír Tupta, ktorý v nedeľu vybojoval s Hellasom Verona postup do najvyššej talianskej súťaže.

V nominácii došlo k jednej vynútenej zmene, stredopoliara Jakuba Šveca z FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble pre chorobu nahradil legionár Samuel Dancák z pražskej Dukly. „Nálada v tíme je výborná. Chalani sa tešia, že sú tu. V tomto čase sú v reprezentačných tímoch po celom svete len najlepší futbalisti a oni si dobre uvedomujú, čo to pre nich znamená. Okrem Jakuba Šveca mal zdravotný problém aj Dominik Špiriak, ale ten zatiaľ zostáva s nami," povedal Guľa pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Pre dvadsaťjednotku to je posledný zraz pred jesenným štartom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 tejto vekovej kategórie. Začne ju v septembri dvojzápasom na pôde Azerbajdžanu a Lichtenštajnska: „Tento júnový, už dovolenkový termín je špecifický. Hlavné bude, aby sa hráči naučili pracovať v najvyššom nasadení za každých okolností. Potrebujeme vidieť, ako hráči reagujú po tom, ako sa im nedarilo na klubovej úrovni. Tiež budeme zvedaví, či si niektorí prenesú formu z klubu aj do reprezentácie."

Aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov: Brankári: Martin Vantruba (FK Železiarne Podbrezová), Frederik Valach (FC Petržalka), Samuel Petráš (MŠK Žilina) Obrancovia: Dominik Špiriak, Denis Petro, Matúš Vojtko (všetci MFK Zemplín Michalovce), Kristián Vallo, Branislav Sluka (MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Martin Bednár (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Matej Oravec (FK Železiarne Podbrezová) Stredopoliari: Peter Pokorný (FC Liefering), Martin Gamboš (MŠK Žilina), Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Milan Kvocera (AS Trenčín), Martin Adamec (Jagiellonia Bialystok), Marián Chobot (FC Nitra), Denis Baumgartner (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Samuel Dancák (Dukla Praha) Útočníci: Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Marek Fábry (FC Nitra), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)