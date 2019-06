TASR

Dnes o 08:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Festival Virvar prinesie do Košíc bábkové divadlá aj iné aktivity

Po prvýkrát bude súčasťou festivalu umelec pochádzajúci z afrického štátu Burkina Faso, ktorý si pripravil inscenáciu Mea Culpa s prvkami tradičnej domorodej africkej kultúry.

Virvar v Košiciach, archívna snímka. — Foto: TASR/František Iván

Košice 3. júna (TASR) – Spolu 12 divadiel z ôsmich krajín sa predstaví na siedmom ročníku festivalu Virvar v Košiciach. Sprievodný program Dní bábkového divadla a hier pre rodiny ponúkne umelecké workshopy, atrakcie aj vystúpenia flašinetárov. Informovali o tom zástupcovia Bábkové divadlo Košice (BDK) na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Na jednej strane je to akési poďakovanie všetkým našim verným návštevníkom, ktorí k nám do divadla chodia pravidelne. Na druhej strane si myslím, že je to aktivita, ktorú by jediné profesionálne kamenné bábkové divadlo na východnom Slovensku malo realizovať," uviedol pre TASR riaditeľ divadla Pavol Hrehorčák.

V Košiciach sa okrem iných predstaví aj bábkové divadlo zo slovinského Mariboru, ktoré sa stalo celkovým víťazom Virvaru 2017. Po prvýkrát bude súčasťou festivalu umelec pochádzajúci z afrického štátu Burkina Faso, ktorý si pripravil inscenáciu Mea Culpa s prvkami tradičnej domorodej africkej kultúry. Dokopy si návštevníci budú môcť pozrieť 14 predstavení.

Ako povedal riaditeľ Virvaru 2019 a umelecký šéf divadla Ivan Sogel, nejde o obyčajný festival. „Ide o podujatia rôzneho druhu – aktivity, akcie, atrakcie, interaktívne hry, rôzne tvorivé dielne," priblížil. Návštevníci si budú môcť niečo vyrobiť napríklad aj z kože alebo z hliny. Súčasťou festivalu budú i burzy kníh či starožitností. Aj tento rok sa v Košiciach stretnú flašinetári z viacerých krajín, na historických hudobných nástrojoch zahrajú na Hlavnej ulici, na Dominikánskom námestí aj pred Štátnym divadlom Košice.

Súčasťou bude aj prehliadka umeleckej tvorby a ukážky remeselných zručností hendikepovaných klientov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja (KSK) - Most virvarových úsmevov. „Je to zaujímavá tvorba, je potrebné ju prezentovať. Nebude len na javisku, ale títo klienti nám pomáhajú aj s prípravou cien pre jednotlivé divadelné súbory," dodal Hrehorčák s tým, že aj v tomto ročníku bude účinkujúcich hodnotiť detská porota.

Zároveň vyzdvihol prepojenie s ďalšími kultúrnymi inštitúciami aj podujatiami, ktoré sa konajú v rovnakom čase. Šesťdesiate výročie založenia BDK, ktoré oslavuje v tomto roku, pripomenie napríklad výstava v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň s názvom Svet na niti.

Program Virvaru 2019 bude na viacerých miestach v Košiciach vrátane priestorov BDK a Divadla Thália. Začne sa sprievodom mestom s bábkami a maskami vo štvrtok (6. 6.) o 15.00 h na Hlavnej ulici. BDK otvorí festival v rovnaký deň hrou Lišiak a Lišiačik a uzatvorí ho v nedeľu (9. 6.) predstavením O psovi, ktorý hľadal odvahu.