Pavol Hirka

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Čakali by ste to od princa? Malý princ George prekvapil kuriérov tým najmilším spôsobom

Zdá sa, že syn princa Williama a vojvodkyne Kate dostáva výbornú výchovu.

Princ George — Foto: TASR/AP/Matt Porteous

NORFOLK 3. júna - Malý George, ktorý bude v júli oslavovať šesť rokov, je aj napriek svojmu pôvodu iba obyčajné dieťa. Svojim rodičom sa však snaží pomáhať najviac, ako sa to len dá. Presvedčili sa o tom aj šoféri donáškovej služby obchodu Waitrose, ktorá kráľovskému páru zabezpečuje potraviny.

Keď totiž zastavili pred ich sídlom v Norfolku, princ sa rozhodol, že im spolu s otcom pomôže. „Je zriedkavé, aby sa niekto ponúkol, že pomôže s donesením vecí dovnútra," povedal zdroj pre portál The Sun. Zamestnanci obchodu boli vraj z toho, že ich William a George privítali, poriadne prekvapení a potešení.

Zamestnanci obchodu mu podľa neho vždy dávajú ľahšie tašky. „George je vždy nápomocný a vždy sa pýta, čo by mohol vziať. Je to veľmi zvedavé dieťa," uvádza zdroj a dodáva: „Ukazuje to, ako sa William drží pri zemi a ako chce, aby z jeho syna vyrástol človek, ktorý je slušný a pomáha ostatným."